En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

En medio de un contexto en que la presidenta Claudia Sheinbaum aconseja de forma enfática vivir en la justa medianía y austeridad, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido criticado en múltiples ocasiones por ser captando teniendo algunos lujos, desde costosos viajes en avión hasta la reciente revelación de su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.

El periodista Jorge García Orozco reveló en el medio digital Eme Equis que el senador adquirió la propiedad con un crédito hipotecario; esta información fue respaldada por el mismo Noroña. También señaló que compró un auto valuado en 650 mil pesos en 2023 y obtuvo un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Pero, ¿cómo es la costosa casa del Presidente del Senado? El mismo Fernández Noroña compartió un "house tour" en 2022 y habla de la casa, así como de los adornos y muebles que la decoran. Así es la fachada:

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

El recorrido inicia por la parte trasera de la casa, donde se puede observar un enorme patio con muebles exteriotes y lleno de muchas macetas alrededor de una barda que delimita la propiedad.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

El mismo Noroña cuenta que la propiedad tiene 3 recámaras, una cocina, comedor, una sala, una oficina, un espacio donde hace sus "lives" para su canal de YouTube y otro jardín.

En el recorrido señala las diferentes decoraciones provenientes de diferentes estados como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y diversas localidades como Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Olinalá, entre muchas otras.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

En el recorrido, el Presidente del Senado muestra de forma rápida la cocina y el comedor, seguido de un gran jardín con un comedor exterior, una hamaca y una vista a la montaña.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

