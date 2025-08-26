Más Información

El presidente del Senado, , afirmó que toda su información patrimonial se encuentra en su declaración pública, esto luego de que se reveló que el senador cuenta con una casa de .

Por medio de su cuenta de X, el morenista afirmó que la casa que rentaba en Tepoztlán la está pagando a crédito y reiteró que la información es de consulta pública.

Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña en su cuenta de X. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.
El pasado lunes 25 de agosto reveló que el Fernández Noroña cuenta con una propiedad de 1201 metros cuadrados valuada en 12 millones de pesos.

La revista digital también detalló que, de acuerdo con las declaraciones del senador, la casa fue adquirida con un crédito hipotecario.

Del mismo modo encontró que en 2023 también adquirió un Volvo valuado en 650 mil pesos, además de un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario.

