Más Información

"El Mayo morirá en prisión"; Pam Bondi, fiscal de EU, da conferencia

"El Mayo morirá en prisión"; Pam Bondi, fiscal de EU, da conferencia

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Monreal confirma que PAN presidirá Cámara de Diputados; "vamos a respetar el acuerdo fundacional", asegura

Monreal confirma que PAN presidirá Cámara de Diputados; "vamos a respetar el acuerdo fundacional", asegura

, presidente del Senado, acusó de una campaña de intrigas en su contra, luego de que la presidenta afirmó no coincidir con su opinión.

Por medio de su cuenta de X, el Presidente del Senado afirmó que él "tampoco coincido con lo que dicen que dije" y señaló que la estaban usando para generar una campaña de intriga en su contra.

Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.
Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Por medio de una serie de post en X, Fernández Noroña reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto y usadas con mala fe.

Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.
Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Lee también

"Nunca hablé de división en MORENA. Son muy intrigantes", aseveró.

El senador compartió el fragmento donde dijo que ni el ni el tienen camino como oposición, pero que la oposición real va a salir dentro del propio movimiento y manifestó que "no deberían prestarse a las intrigas de la derecha".

Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.
Post del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este 25 de agosto del 2025. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Sheinbaum reacciona a declaraciones de Fernández Noroña

Durante su mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo expresó que no coincide con las declaraciones del senador Fernández Noroña y afirmó que .

La titular del Ejecutivo afirmó que pese a que no coincide con lo dicho por el presidente del Senado, en el movimiento existe.

"No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo", respondió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses