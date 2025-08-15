Más Información
Este viernes 15 de agosto se revisaron en la Secretaría de Gobernación (Segob) los avances en la aplicación de los estándares locales de libertad de expresión, derechos humanos y acceso a la justicia.
Durante el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también se revisó la implementación del protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, reafirmó que el Gobierno de México trabaja todos los días en favor de la libertad de expresión de periodistas y comunicadores, además de proteger a defensoras y defensores de derechos humanos.
“Cada persona defensora de derechos humanos y periodista protegido es una voz que cuenta la historia de México”, expresó.
A la reunión asistieron integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo; de la Fiscalía General de la República (FGR); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH); de la Guardia Nacional (GN) y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección.
Además de representantes de las secretarías generales de Gobierno; de las secretarías de Seguridad Pública; de las fiscalías y de las instancias de protección locales de las 32 entidades federativas.
