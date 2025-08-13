El Instituto Nacional Electoral (INE) que dirige Guadalupe Taddei Zavala sancionó al medio El Tlacolol, en Chilpancingo, Guerrero, al acusarlo de haber inducido al voto durante las pasadas elecciones judiciales y por violencia política de género en una nota que difundió.

“El INE se está prestando a la censura, a tratar de callar a críticos en lugar de garantizar la libertad de expresión. No está siendo muy claro también para generar criterios en qué casos sí y en qué casos no. Parece que en todos los casos que puedan justificar con violencia política de género de inmediato van a provocar la censura”, dice Arturo de Dios Palma, quien junto con Emiliano Tizapa y Jesús Guerrero dirigen desde hace un año esta plataforma de noticias.

Este martes, varios reporteros de ese municipio se manifestaron en la Ciudad Judicial, donde se encuentran las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, para exigir que se frene el hostigamiento contra ese portal al señalar que la libertad de expresión no puede ni debe limitarse con mecanismos legales diseñados, para amedrentar y obstaculizar el trabajo de periodistas.

El texto acusado se titula “Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial”, publicado el 28 de mayo pasado, en el que se expone cómo la administración de la gobernadora de esa entidad, Evelyn Salgado, preparó una operación para inducir al voto con el reparto de los famosos acordeones a todas y todos sus funcionarios y trabajadores.

El Tlalcolol se pronunció al respecto y rechazó los hechos por los que los denunciaron, argumentando que estos carecen de sustento.

Y añadió que ambas denuncias “se tratan de un hostigamiento, amedrentamiento, un intento por criminalizar la información”.

Argumentó además que en ningún texto, en ningún párrafo, en ninguna línea hallarán una sola palabra que haya promovido o desacreditado a un candidato o candidata. En El Tlacolol no se promueve aspiraciones políticas, no se hace propaganda”, indicó.

Más aún, enfatizó que no renunciará a la crítica ni a su compromiso de defender la libertad de expresión, porque “callarnos no es una opción”.

