Luego que se dio a conocer que una aeronave de Estados Unidos estaba sobrevolando Valle de Bravo, el titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dijo que se trataba de un dron y que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país.

“En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”, aseveró el funcionario en conferencia de prensa.

