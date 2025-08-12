Más Información

México entrega a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

Líder de "Los Cuinis" entre los 26 que México entregó a EU, reportan medios; es la segunda entrega de capos

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

La embajada de en México felicitó al gobierno de la presidenta "por su continua y valiente cooperación" en el traslado de 26 reos de alto perfil a territorio estadounidense.

El embajador expresó su profundo agradecimiento con la presidenta Sheinbaum y su administración "por demostrar determinación frente al crimen organizado".

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”, declaró.

"Es un honor para mí servir bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto a la fiscal general Pam Bondi, cuyo firme enfoque en la seguridad pública y la cooperación para la aplicación de la ley ha impulsado directamente los esfuerzos para que los fugitivos enfrenten la justicia.

"Su determinación fue fundamental para hacer realidad esta segunda traslado”, dijo el diplomático.

La embajada resaltó esta acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos:"Este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum".

Destacó que entre los transferidos este martes 12 de agosto se encuentran personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.

Apuntó que enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

"Su aprehensión y traslado son el resultado de la cooperación sostenida entre agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos", indicó la embajada.

Al reiterar la colaboración entre ambos países, señaló que esfuerzo conjunto refleja las prioridades de seguridad compartidas, así como la creciente cooperación para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones terroristas transnacionales.

