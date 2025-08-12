SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

Más Información
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió con los hermanos Carlos y Alejandro González, quienes fueron detenidos y llevados al centro Alcatraz Alligator en Florida.
Velasco, quien también recibió al señor Martín González, padre de ambos connacionales, escuchó su testimonio que, dijo, fortalecerá la asistencia consular y legal.
"Recibí en la SRE a dos mexicanos que estuvieron detenidos en 'Alcatraz de los Caimanes' y a su padre.
Lee también Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum
"Les di un abrazo y los escuché convencido de que su testimonio contribuirá a fortalecer la asistencia consular y legal que brindamos a los mexicanos detenidos en Everglades", compartió Roberto Velasco en sus redes.
El pasado 7 de julio, el mexicano Carlos González fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida, bajo el argumento de que el vehículo en el que se transportaba no tenía un registro válido.
Aunque viajó a Estados Unidos con una visa de turista en regla, el joven de 26 años de edad fue llevado al centro de detención Alcatraz Alligator, donde también estaba detenido su hermano, Alejandro González. Ambos fueron liberados y trasladados a nuestro país a finales del mes pasado.
Lee también Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes
Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, informó que los hermanos González ya estaban en nuestro país, sin cargos y con sus documentos vigentes.
La familia González recibió asesoría y se les asignó una abogada del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).
nro/apr