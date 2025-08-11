Más Información

Crece aseguramiento de narcolaboratorios

Crece aseguramiento de narcolaboratorios

AICM reanuda operaciones tras fuertes lluvias; equipos y motobombas atienden los encharcamientos

AICM reanuda operaciones tras fuertes lluvias; equipos y motobombas atienden los encharcamientos

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción "Los Mayos"; se encargaban del trasiego de droga

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

"Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos"; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

La presidenta informó que hay 81 mexicanos detenidos en , ubicada en Florida, Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el cónsul de Miami, , se encuentran en comunicación permanente con los mexicanos que están recluidos, pero que diversos de los detenidos buscan un .

"Y, paralelamente, a nivel diplomático, estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí en menor número de días, y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación de inmediato", destacó.

Abundó que hay apoyo jurídico, y que hasta el momento no hay violación de los .

"Evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida, de ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí si es la decisión del gobierno de Estados Unidos, si no hay un juicio de por medio, sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente", comentó la mandataria.

