Miami. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos negó este lunes que migrantes en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz estén en huelga de hambre desde hace casi dos semanas, como denuncian activistas de Florida.

"Noticias falsas. No hay una huelga de hambre en Alligator Alcatraz", publicó el DHS en redes sociales sobre el lugar, con una capacidad para albergar a 2 mil personas en medio de los Everglades, una zona natural rodeada de caimanes y pantanos al oeste de Miami.

El Departamento negó reportes de la prensa sobre una supuesta huelga de hambre comenzada hace unos 12 días por migrantes, en particular de nacionalidad cubana, para protestar contra los supuestos abusos que ocurren en el lugar.

Activistas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés), que han documentado al menos seis hospitalizaciones desde la apertura del centro, el 3 de julio, informaron el ingreso de ambulancias al lugar el domingo mientras realizaban una vigilia interreligiosa para pedir por el cierre del lugar.

Alligator Alcatraz. Foto: X @DHSgov

"Estas falsas acusaciones sobre los centros de detención denigran a nuestros valientes agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que ya están afrontando un incremento del 830% en ataques en contra de ellos", sostuvo el DHS.

Familias y organizaciones civiles han acusado al centro de violar los derechos humanos de los detenidos en Alcatraz de los Caimanes, como negligencia médica, falta de acceso a representación legal, esposarlos de manos y pies, encerrarlos en jaulas, y detener a personas sin antecedentes criminales.

Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió en una entrevista con CBS este lunes que el lugar es un modelo para futuros centros de detención que abrirán dentro de los próximos meses, con Arizona, Nebraska y Luisiana como posibles sedes.

Jueces pidieron la semana pasada información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.