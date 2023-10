Washington.— El gobierno del demócrata Joe Biden ha deportado a México a 17 mil extranjeros desde mayo, indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En una llamada con periodistas, Blas Nuñez-Neto, encargado de la política fronteriza del DHS, dijo que “desde el 12 de mayo hemos repatriado ya a más de 17 mil individuos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en la frontera”.

México y Estados Unidos acordaron un día antes, el jueves, redoblar esfuerzos contra el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, durante una reunión de seguridad marcada por el sorpresivo anuncio de Wa- shington de ampliar el muro fronterizo, un mensaje que sigue dando dolores de cabeza a la administración de Joe Biden. La reunión abordó por primera vez la migración como un problema de seguridad.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, advirtió que Estados Unidos hará “que sea más difícil ingresar por medios ilícitos”, y confirmó un acuerdo con Venezuela para deportar a ciudadanos de ese país que hayan ingresado irregularmente. Recordó que Washing- ton otorgó estatus de protección temporal a los venezolanos que habían llegado hasta el pasado 31 de julio, por lo que quienes ingresaron ilegalmente después de esa fecha quedan excluidos del beneficio.

Venezuela decidió recibir vuelos

Este viernes, Blas Nuñez-Neto afirmó que la decisión del gobierno de Venezuela de aceptar de nuevo vuelos de deportación de migrantes desde EU, tras años de no hacerlo, fue “independiente”. Caracas, que rompió relaciones diplomáticas con EU en 2019, pero ha mantenido un tímido acercamiento con Washing- ton en los últimos meses, “tomó una decisión independiente de habilitar las repatriaciones”, indicó Blas Nuñez-Neto. Aseguró además que su cartera “siempre está en diálogo con contrapartes de otros países” para facilitar la devolución de las personas que tienen órdenes de deportación en EU.

La medida, que busca disuadir movimiento de personas hacia EU, llega en medio de un aumento en número de venezolanos que han intentado cruzar frontera con México de manera irregular.

En junio 11 mil 506 personas de esta nacionalidad fueron detenidas y en agosto esta cifra subió a 22 mil 172. Aún no se han dado detalles sobre cuántos vuelos de deportación tiene Estados Unidos pensado enviar cada semana, pero Nuñez-Neto aseguró que su gobierno está confiado en que tiene “la capacidad” para devolver a los venezolanos que no puedan “establecer una base legal para permanecer” en territorio estadounidense. A su vez, añadió, EU ya tiene identificados a los “individuos que van a formar parte del primer vuelo [a Venezuela]”.

Nuñez-Neto recordó que su administración ha abierto caminos legales para la migración de venezolanos, independientes al asilo, como el permiso humanitario o el estatus de protección temporal.

Biden: “No puedo decir que no”

Joe Biden, presidente de EU, declaró “no tener opción” por la construcción del muro. Al ser cuestionado acerca de lo que hizo para intentar reapropiarse de esos fondos fronterizos, respondió: “¿Lo del muro?... No puedo decir: ‘no me gusta, no lo voy a hacer’”. La ampliación del muro fronterizo es una “medida publicitaria” con tinte electoral que posiblemente no se concretará, señaló este viernes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que esa es su impresión tras el diálogo que mantuvo en la Ciudad de México con una delegación de EU.