Más Información
Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI
SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad
Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual
“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX
Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.
Por medio de una tarjeta informativa, dieron a conocer que las 26 personas, sin revelar sus nombres, tenían ordenes de extradición y eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.
Mañana miércoles 13 de agosto, el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa a las 11:00 horas en el auditorio de la SSPC, para dar detalles de las personas extraditadas.
Lee también Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga
Las autoridades federales dieron a conocer que la custodia, traslado y entrega formal de todas las personas, se realiza con el debido respeto de sus derechos fundamentales y el debido proceso en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional bajo solicitud del Departamento de Justicia de los EU, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la SSPC al mando de Omar García Harfuch, agregaron que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.
En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que debe respetarse el tratado de extradición con respecto a "El Mayo", detenido hace más de un año y enviado a EU. Agregó que los acuerdos y las decisiones que se tomen con respecto al futuro de los capos que México ha enviado a EU, ya son sólo parte de la justicia estadounidense.
Envío de 29 narcos en febrero pasado
El pasado 2 de febrero, la FGR y la SSPC confirmaron la extradición a EU, de 29 personas pertenecientes a organizaciones criminales y privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios.
Lee también Gobierno de EU tiene hasta el próximo lunes para responder si levanta aislamiento a Caro Quintero; abogados del capo hicieron la solicitud
En esta acción se trasladaron a capos mexicanos reconocidos como Rafael Caro Quintero; los fundadores de "Los Zetas" Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42; Héctor Eduardo Infante, operador de "Los Rusos"; Vicente Carrillo Fuentes, "Viceroy", líder del Cártel de Juárez, entre otros.
Durante el operativo, todos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para después ser dirigidos a diferentes sedes de detención en EU.
*Con información de Erick Moctezuma
SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr