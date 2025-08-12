Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

Por medio de una tarjeta informativa, dieron a conocer que las 26 personas, sin revelar sus nombres, tenían ordenes de extradición y eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.

Mañana miércoles 13 de agosto, el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa a las 11:00 horas en el auditorio de la SSPC, para dar detalles de las personas extraditadas.

Las autoridades federales dieron a conocer que la custodia, traslado y entrega formal de todas las personas, se realiza con el debido respeto de sus derechos fundamentales y el debido proceso en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional bajo solicitud del Departamento de Justicia de los EU, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la SSPC al mando de Omar García Harfuch, agregaron que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que debe respetarse el tratado de extradición con respecto a "El Mayo", detenido hace más de un año y enviado a EU. Agregó que los acuerdos y las decisiones que se tomen con respecto al futuro de los capos que México ha enviado a EU, ya son sólo parte de la justicia estadounidense.

Envío de 29 narcos en febrero pasado

El pasado 2 de febrero, la FGR y la SSPC confirmaron la extradición a EU, de 29 personas pertenecientes a organizaciones criminales y privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios.

En esta acción se trasladaron a capos mexicanos reconocidos como Rafael Caro Quintero; los fundadores de "Los Zetas" Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42; Héctor Eduardo Infante, operador de "Los Rusos"; Vicente Carrillo Fuentes, "Viceroy", líder del Cártel de Juárez, entre otros.

Durante el operativo, todos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para después ser dirigidos a diferentes sedes de detención en EU.

*Con información de Erick Moctezuma

