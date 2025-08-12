Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se reiniciará el procedimiento contra el empresario excarcelado Alonso Ancira, quien dejó de pagar el acuerdo para la reparación del daño a Pemex por fraude por la venta de Agronitrogenados.

“Hace más de un año, este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño.

“Estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo y después ya no los hizo”, explicó Gertz Manero.

Empresario Alonso Ancira. Foto: Archivo

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de agosto en Palacio nacional, Gertz Manero refirió que el acuerdo que hizo Ancira “ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento”.

“Vamos a hacer todas las gestiones para que asuma la responsabilidad, y vamos, a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona, donde quiere que esté.

“Y vamos a hacer, buscar las garantías suficientes, ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta”, declaró el titular de la FGR.

“¡Eso no se puede quedar así!”, recalcó el fiscal general de la República.

Comentó que Alonso Ancira tiene la nacionalidad estadounidense, “y está viviendo en los Estados Unidos”. Insistió en que lo primero que se tiene que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido.

“Y si no hay una oposición, nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales para hacer cumplir esa ley”, dijo.

En su conferencia del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema.

“Para poder salir del reclusorio, el empresario Alonso Ancira aprobó, firmó un pacto para pagar más de 200 millones de dólares para reparar el daño; pero ahora, se sabe que reside en Texas, que ya dejó de pagar lo que le correspondía y que incluso está litigando para cancelar el acuerdo que firmó. ¿Hay alguna información sobre eso?”, se le preguntó.

“Ah, no, eso sigue, no, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso”, respondió la Presidenta.

“Pero ¿tiene algún reporte de que ya dejó de pagar?”, se le insistió.

“Voy a averiguar exactamente cómo está, para no decirles, darles una información que no sea correcta (...). La corrupción que provocó el cierre de AHMSA, en realidad, es terrible y ha afectado a muchísimos trabajadores.

“Por cierto, ese tema está hoy en juicio, que se declaró la quiebra. Se está por definir, por parte de la jueza que lleva este caso, el resarcimiento a los trabajadores; que es el primer lugar, y que así lo estamos pidiendo nosotros. Después, a los deudores porque hay acreedores, en este caso, para que después se pueda poner a subasta esta planta, que hay muchos interesados en todo el complejo que es Altos Hornos de México”, declaró la Mandataria federal.

