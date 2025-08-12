La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

Más Información
Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos
FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos
"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Nación 07:43 AM
Marcela Figueroa indica que, de enero a julio de este año, siete entidades federativas concentraron el 51.5% de los homicidios dolosos en México.
Chihuahua encabeza la lista, ya que concentra el 9% de este delito, es decir, 182 homicidios dolosos.
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Esta mañana asisten a la mañanera el fiscal Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Seguridad Omar García Harfuch; el titular de Defensa Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Raymundo Pérez Ángeles; el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; y Marcela Figueroa.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr