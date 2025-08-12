La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la denuncia que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

En la conferencia mañanera de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue cuestionado si procedería esta denuncia, pero la presidenta Claudia Sheinbaum respondió.

“Fiscal, preguntarle sobre esta denuncia de Alito Moreno contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por nexos con cárteles mexicanos. ¿Procedería esta denuncia?”, se le preguntó a Gertz Manero.

Lee también Alito Moreno denuncia a Maduro ante la FGR; acusa que tiene presuntos nexos con el narco

“Yo creo que sin comentarios”, respondió la Mandataria federal.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr