El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Además, señaló una presunta relación entre el Mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

“Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, declaró el dirigente priista, al hacer un llamado a combatir la influencia del crimen organizado en la política regional.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Tomada de la cuenta de X de @alitomorenoc.

mahc/apr