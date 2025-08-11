Más Información

El presidente nacional del PRI, , presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, .

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con .

Además, señaló una presunta relación entre el Mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

“Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, declaró el dirigente priista, al hacer un llamado a combatir la influencia del en la política regional.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Tomada de la cuenta de X de @alitomorenoc.
