Más Información

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

El presidente del Senado, , negó cualquier vínculo con el crimen organizado y reto a quienes aseguran que esta financiado por el narco a que prueben sus dichos.

En entrevista, el legislador de Morena dijo ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, pero sostuvo que su patrimonio es legal y producto de su trabajo.

No teme a declaraciones de "El Mayo" sobre sobornos

Dijo que no tiene temor a lo que declaren y otros narcotraficantes en Estados Unidos, porque se tiene que probar lo que se diga.

Lee también

“Los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran. Fíjense lo que estoy diciendo, lo que la DEA y la CIA quieran; yo dejo en claro qué es lo que les está molestando y por eso sacaron lo de la casa, yo dejo en claro que cualquier acusación que hagan la prueben, presenten las pruebas de lo que están diciendo”, advirtió.

Noroña reta a presentar pruebas

En entrevista, explicó que la —que vale 12 millones de pesos— no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que esta pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y en redes sociales.

“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana, el que yo tengo lo he construido, lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal, o sea, le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación, seriedad; presenten las pruebas de lo que están diciendo o retráctense de sus campañas de calumnias en contra de nuestro movimiento”, sentenció.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses