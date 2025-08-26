El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó cualquier vínculo con el crimen organizado y reto a quienes aseguran que esta financiado por el narco a que prueben sus dichos.

En entrevista, el legislador de Morena dijo ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, pero sostuvo que su patrimonio es legal y producto de su trabajo.

No teme a declaraciones de "El Mayo" sobre sobornos

Dijo que no tiene temor a lo que declaren Ismael “ Mayo” Zambada y otros narcotraficantes en Estados Unidos, porque se tiene que probar lo que se diga.

“Los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran. Fíjense lo que estoy diciendo, lo que la DEA y la CIA quieran; yo dejo en claro qué es lo que les está molestando y por eso sacaron lo de la casa, yo dejo en claro que cualquier acusación que hagan la prueben, presenten las pruebas de lo que están diciendo”, advirtió.

Noroña reta a presentar pruebas

En entrevista, explicó que la casa de Tepoztlán —que vale 12 millones de pesos— no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que esta pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y en redes sociales.

“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana, el patrimonio que yo tengo lo he construido, lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal, o sea, le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación, seriedad; presenten las pruebas de lo que están diciendo o retráctense de sus campañas de calumnias en contra de nuestro movimiento”, sentenció.

