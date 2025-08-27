Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió los Indicadores de Bienestar Autorreportado por la Población Urbana, que señalan que 6.2% tiene satisfacción con la seguridad ciudadana.
En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el Salón Tesorería, la Mandataria federal comentó que 8.6% reportó satisfacción con la vida en general y 9.4% reportó ser una persona afortunada.
“Por supuesto hay que subir eso”, expresó sobre el 6.2% reportado en la satisfacción con la seguridad ciudadana.
Destacó la gráfica referente a “satisfacción con la vida”, que muestra un aumento de 8.3 de julio de 2024 a 8.6 en junio de 2025.
kicp/apr