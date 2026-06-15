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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que mantiene vigilancia ante la movilización programada para este lunes alrededor de las 10:30 horas en la caseta México-Cuernavaca, ubicada en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con la dependencia, se prevé que las y los manifestantes realicen acciones en los módulos de cobro con dirección hacia la Ciudad de México, incluyendo el posible paso libre a automovilistas.
Ante esta situación, la SSC recomendó a la ciudadanía anticipar sus tiempos de traslado, mantenerse informada mediante canales oficiales y considerar como alternativa vial la carretera federal México-Cuernavaca, en caso de que se presente algún bloqueo que afecte la circulación.
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La corporación señaló que continuará con el monitoreo de las movilizaciones previstas para este día y difundirá actualizaciones sobre cambios de ruta, afectaciones y opciones viales a través del Centro de Orientación Vial en sus redes oficiales.
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mahc/LL
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