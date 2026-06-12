Durante la mañana de este viernes, estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, tomaron la caseta de cobro número uno de la autopista México-Cuernavaca, ubicada en Tlalpan, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les impidieran el ingreso a la Ciudad de México, en el cuarto día de inspecciones y vigilancia en esta zona federal.

La manifestación se prolongó por aproximadamente cuatro horas. Durante este lapso, los normalistas encapuchados realizaron disturbios, ocasionaron daños en las casetas de cobro y afectaron parte del mobiliario del lugar.

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Además, colocaron una pipa sobre la vialidad para bloquear los carriles, generando afectaciones a los automovilistas que transitaban por la zona.

Ante los momentos de tensión, autoridades desplegaron a miles de policías capitalinos, incluyendo elementos antimotines equipados con cascos, escudos y equipo de protección, con el objetivo de contener la movilización y evitar el ingreso de los manifestantes a la capital del país, donde pretendían sumarse a las protestas programadas.

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