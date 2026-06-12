Por cuarto día consecutivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un fuerte operativo de vigilancia en la caseta de la autopista México–Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

Durante las últimas horas arribaron nuevamente varias unidades de granaderos para reforzar el despliegue policíaco en la zona, donde se realizan revisiones a vehículos que ingresan a la Ciudad de México.

De acuerdo con el operativo, los agentes llevan a cabo inspecciones preventivas ante la posible presencia de artefactos explosivos u objetos que puedan representar un riesgo, como parte de las medidas de seguridad implementadas en este punto de acceso a la capital.

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