Metrópoli | 12-06-26 | 09:10 | Actualizada | 12-06-26 | 09:10 |

Por cuarto día consecutivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un fuerte operativo de vigilancia en la caseta de la autopista México–Cuernavaca, en la .

Durante las últimas horas arribaron nuevamente varias unidades de granaderos para reforzar el despliegue policíaco en la zona, donde se realizan revisiones a vehículos que ingresan a la Ciudad de México.

De acuerdo con el operativo, los agentes llevan a cabo inspecciones preventivas ante la posible presencia de artefactos explosivos u objetos que puedan representar un riesgo, como parte de las medidas de seguridad implementadas en este punto de acceso a la capital.

afcl

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