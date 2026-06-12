[Publicidad]
Por cuarto día consecutivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un fuerte operativo de vigilancia en la caseta de la autopista México–Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.
Durante las últimas horas arribaron nuevamente varias unidades de granaderos para reforzar el despliegue policíaco en la zona, donde se realizan revisiones a vehículos que ingresan a la Ciudad de México.
De acuerdo con el operativo, los agentes llevan a cabo inspecciones preventivas ante la posible presencia de artefactos explosivos u objetos que puedan representar un riesgo, como parte de las medidas de seguridad implementadas en este punto de acceso a la capital.
[Publicidad]
Más información
Autopistas
BMW M Concept Neue Klasse, un adelanto de los M eléctricos
Economía
Primer día del Mundial 2026 y triunfo de México generó ventas por mil 200 millones de pesos: Concanaco
Espectáculos
Regina Blandón divide opiniones por llevar un mensaje a la inauguración del Mundial: "México, 133 mil desaparecidos"
Nación
Sheinbaum afirma que el Mundial reflejó una realidad distinta a la vista en redes sociales; critica a quienes utilizan bots
Sección
¿Cómo le digo a mi novio que me da asco el olor de sus genitales?
Sección
¿Por qué salió Maikel Franco de Diablos Rojos? Su llegada a Veracruz sorprende
Sección
Canelo Álvarez presume reloj de 3 millones de dólares en inauguración del Mundial 2026
Sección
Estados Unidos vs Paraguay: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Grupo D