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Vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, lidiaron con los accesos y códigos QR que les entregaron para que pudieran ingresar con sus vehículos a la zona de la Última Milla, el cerco de seguridad que se implementó alrededor del Estadio Ciudad de México, ante la inauguración del Mundial.
“Entonces, ¿para qué sirve esta madre [el QR]?”, preguntó enojado uno de los habitantes sobre el filtro ubicado entre avenida Santa Úrsula y San Guillermo. El automovilista tenía la intención de pasar a la calle San Federico, pero no se lo permitieron.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que ante el cerco se que mantuvo en la zona, personal de la alcaldía Coyoacán informó que las entradas para vehículos de vecinos con tarjetones eran por San Hermilo, San Alejandro y San Jorge; ya que todos los demás accesos con reja son únicamente para peatones.
“Yo por eso preparé mi día desde ayer. Fui al doctor en la mañana y regresé temprano para no sacar mi carro”, comentó una vecina que caminaba con su perro sobre la avenida.
La avenida Santa Úrsula sólo funcionó como acceso peatonal, con excepción para las unidades del Trolebús Línea 14, que salieron desde el Cetram Universidad de CU y dejaron a los usuarios a la altura de Santo Tomás.
“No es posible que no me dejen entrar a mi calle”, reclamó una vecina de Santa Úrsula, luego de que no pudiera ingresar a su domicilio por los cierres viales.
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En el cruce de avenida del Imán y Gran Sur, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron filtros para sólo permitir el acceso a residentes de la zona con códigos QR y a personas con boleto de acceso al recinto deportivo.
La vecina indicó a EL UNIVERSAL que los policías colocaron vallas para impedir el paso y que, pese a contar con su código QR, no era reconocido por el sistema, por lo que llevaba más de 15 minutos esperando ingresar.
“Es completamente absurdo lo que sucede; llevo años viviendo aquí y jamás había pasado esto”, comentó.
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Tras varios minutos de espera y de dialogar con los oficiales, finalmente se le permitió el acceso por avenida del Imán.
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