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Aficionados, en su mayoría de las selecciones de Canadá y México, disfrutan del segundo día del Fan Fest en el Zócalo capitalino.
Con una cantidad menor de asistentes comparado con la del primer día, los asistentes tuvieron mayor espacio para disfrutar de la transmisión del partido entre las selecciones de Canadá y Bosnia.
Entre los asistentes de este viernes, la mayoría portaba camisetas de color verde y rojo, de México y Canadá, respectivamente, así como de otros equipos.
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A pesar del fuerte rayo del sol, los fanáticos disfrutaban el encuentro deportivo.
Para ingresar por las puertas habilitadas en el cerco metálico que rodea el Fan Festival, el flujo de personas fue continuo y no tardaban más allá de unos segundos en pasar.
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Afuera del muro de vallas, los asistentes rodeaban los campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para pasar por la zona.
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vr
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