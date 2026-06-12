[Publicidad]
Tras el triunfo de la Selección Mexicana con dos goles a cero frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, alrededor de 150 mil personas se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar y bailaron al ritmo del Sonido La Changa en el Paseo de la Reforma.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dependencia que ofreció un concierto con distintas agrupaciones musicales como parte del festejo.
Lee también Clara Brugada celebra que la CDMX estuvo “a la altura” en la inauguración del Mundial 2026; agradeció a las instituciones que ayudaron con el evento
Mariachi Mexicana Hermosa, Ballet Folklórico Herencia Mestiza, Mariachi Juvenil Azteca 2000, Mariachi Gallos, el Ballet "Amo a México" de Lolita Menchaca, Mariachi Son de Hidalgo, Carolina Ross y Sonido La Changa formaron parte de la cartelera musical de anoche.
Durante el encuentro se vio a familias, jóvenes y turistas tomarse fotografías, corear el “Cielito Lindo” y entonar canciones como parte de la celebración.
A pesar de la lluvia que cayó en la zona durante la tarde y noche, se vio a miles de aficionados con playeras verdes de la Selección Mexicana, sombreros tricolor y trompetas sumarse al festejo.
[Publicidad]
Detienen a 19 durante operativo por partido inaugural del Mundial en el Estadio Ciudad de México; 11 policías resultaron lesionados
[Publicidad]
Más información
Estados
Detienen a ocho policías municipales de Coeneo, Michoacán; presuntamente estaban al servicio del CJNG
Descubre y Compra
Día del Padre 2026: 5 carteras para regalar este 21 de junio; sorprende a papá con el mejor obsequio
Tendencias
Mundial 2026: Sudafricanas elogian México y aseguran que está listo para recibir al mundo; “son amables y hospitalarios”
Nación
Marina y Profepa rescatan a coyote en Baja California; presenta problemas motrices y deshidratación
Sección
¿Cómo le digo a mi novio que me da asco el olor de sus genitales?
Sección
¿Por qué salió Maikel Franco de Diablos Rojos? Su llegada a Veracruz sorprende
Sección
Canelo Álvarez presume reloj de 3 millones de dólares en inauguración del Mundial 2026
Sección
Estados Unidos vs Paraguay: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Grupo D