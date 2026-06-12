Tras el triunfo de la Selección Mexicana con dos goles a cero frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, alrededor de 150 mil personas se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar y bailaron al ritmo del Sonido La Changa en el Paseo de la Reforma.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dependencia que ofreció un concierto con distintas agrupaciones musicales como parte del festejo.

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Mariachi Mexicana Hermosa, Ballet Folklórico Herencia Mestiza, Mariachi Juvenil Azteca 2000, Mariachi Gallos, el Ballet "Amo a México" de Lolita Menchaca, Mariachi Son de Hidalgo, Carolina Ross y Sonido La Changa formaron parte de la cartelera musical de anoche.

Durante el encuentro se vio a familias, jóvenes y turistas tomarse fotografías, corear el “Cielito Lindo” y entonar canciones como parte de la celebración.

A pesar de la lluvia que cayó en la zona durante la tarde y noche, se vio a miles de aficionados con playeras verdes de la Selección Mexicana, sombreros tricolor y trompetas sumarse al festejo.

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