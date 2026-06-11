Luego del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica por una diferencia de dos goles por cero en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, aficionados se dieron cita en el Ángel de la Independencia para festejar el primer triunfo en el torneo mundialista.

Cientos de personas se dieron cita en la emblemática glorieta para festejar el primer triunfo de la selección mexicana en esta Copa del Mundo.

Llenos de emoción y alegría, personas de todas las edades abarrotaron Paseo de la Reforma para disfrutar de la primera victoria del equipo mexicano.

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Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Luego del silbatazo final del encuentro, miles de aficionados abandonaron el Fan Fest del Zócalo Capitalino para darse cita al pie del Ángel y celebrar el primer triunfo de la selección mexicana en esta justa mundialista.

Miles de aficionados fueron al Ángel de la Independencia Foto: Agustín Elías/El Universal

Con banderas, cornetas, sombreros y espuma, aficionados no dejaron de festejar el triunfo del equipo tricolor.

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Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Vestidos con la playera de la selección mexicana,miles de aficionados llenaron invadieron la avenida Paseo de la Reforma.

Ambiente en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Nacional. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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El optimismo de la afición por haber obtenido la primer victoria en el certamen mundialista se desbordó con la llegada de aficionados de todas parte del país y del extranjero.

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Ambiente en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Nacional. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La emoción de los asistentes se desbordaba y miles de ellos no dudaron en demostrarla.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

Aficionados de todas las edades se dieron cita en el Ángel de la Independencia para festejar primer triunfo del tricolor.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Ni la lluvia fue capaz de detener que la alegría de la afición que se daba cita en el emblemático sitio.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

A pesar de que aficionados se dieron cita desde temprano en el Fan Fest del Zócalo Capitalino, miles de ellos continuaron los festejos en las inmediaciones del Ángel tras caer el sol.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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