Los aspectos específicos en que la población adulta se siente menos satisfecha son seguridad ciudadana, calidad del medio ambiente en su entorno y país, revelan los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana correspondientes a junio de 2025 y publicados por el Inegi.

Uno de los objetivos es valorar la satisfacción con la vida en general y mediante ámbitos específicos en una escala de cero a 10. Entre los dominios específicos que reportaron la menor calificación destaca el relacionado con la seguridad pública, que se ubicó en 6.2 en junio de este año. Le sigue el sentimiento relacionado con la calidad del medio ambiente en su entorno, cuyo valor fue de 7.2; así como el que tiene que ver con el país, que se ubicó en 7.5 en ese periodo.

En junio de este año, la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. De ahí se obtuvo un valor promedio de 8.6. En lo que se refiere a su satisfacción, ya no en cuanto a la vida en general, sino con algunos aspectos específicos, la población adulta está más a gusto con la libertad para decidir sobre su vida, así como con su vivienda, cuyas calificaciones fueron de 9.1 y 8.9, respectivamente.

Le siguen sus relaciones familiares, así como la actividad principal que realiza, 8.8 en cada caso; mientras que la perspectiva a futuro y logros en la vida registra 8.6; así como salud mental o emocional y amistades, 8.5.

Por otra parte, el promedio del balance anímico general de la población adulta se ubicó en 5.4. El balance anímico general entre los hombres tiende a ser mayor que en el caso de las mujeres, pues los niveles fueron 5.7 y 5.2, respectivamente.

Los resultados de la encuesta que el Banco de México recabó entre 45 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero indicaron que los problemas de inseguridad pública son el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis meses.