Este día, Bélgica y Egipto disputan uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los Diablos Rojos y los Faraones debutan en el Mundial y disputan el primer juego del Grupo G, por lo que será sumamente importante para sus aspiraciones de clasificar como primer lugar.

Las otras selecciones de este sector son Irán y Nueva Zelanda, quienes se enfrentarán este mismo lunes 15 de junio en el estadio Los Ángeles.

El duelo entre los belgas y los egipcios se disputará en Seattle y tendrá un sabor especial porque la victoria es fundamental para avanzar a la siguiente ronda como primero o segundo del grupo.

Bélgica llega a este compromiso con una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

De los duelos amistosos que disputó como parte de su preparación para la Copa del Mundo, el equipo de Rudi García sumó tres victorias.

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Le pasó por encima (2-5) a Estados Unidos, a Túnez (5-0) y venció (0-2) a Crocia; mientras que empató (1-1) con México.

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Por su parte, Egipto sumó un descalabro en la misma cantidad de partidos amistosos; perdió (2-1) con Brasil.

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Goleó (0-4) a Arabia Saudita, derrotó (1-0) a Rusia e igualó (0-0) con España.

Estas dos selecciones serán rivales complicados para cualquier rival, gracias a la preparación que tuvieron para el Mundial y a la calidad de jugadores con los que cuentan.

Bélgica cuenta con futbolistas como Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Charles de Ketelaere y Jeremy Doku.

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Mientras que Egipto tiene, por su puesto, a Mohamed Salah, pero también a Omar Marmoush y la experiencia de Mahmoud Trezeguet y Emam Ashour.

Cabe resaltar que el duelo entre Diablos Rojos y Faraones no será transmitido, en México, por televisión abierta.

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