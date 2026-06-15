España vs Cabo Verde: EN VIVO – Jornada 1 – Grupo H – Copa del Mundo de Norteamérica 2026

España y Cabo Verde abren la actividad del Grupo H este lunes 15 de junio, cuando se enfrenten en el estadio Atlanta.

La Roja y los Tiburones Azules miden fuerzas con el objetivo de debutar con el pie derecho en el Mundial.

El equipo de Luis de la Fuente es uno de los favoritos para conquistar el trofeo del torneo más importante de selecciones del planeta, por lo que tendrá la obligación de comenzar su participación con una victoria.

La Furia llega en un gran momento, gracias a que no perdió ninguno de los cuatro encuentros que disputó como parte de su preparación para encarar la justa mundialista.

Sumó dos victorias (Serbia y Perú) y dos empates (Egipto e Irak) antes de este compromiso.

Por su parte, Cabo Verde cuenta con una sola derrota en sus últimos seis juegos; cayó contra Chile en marzo.

[Publicidad]

Tras ese descalabro, obtuvo un empate (Finlandia) y dos triunfos (Serbia y Bermuda).

Cabe resaltar que los Tiburones Azules lograron su clasificación a esta Copa del Mundo de manera directa y mandaron a Camerún al segundo lugar del Grupo D en las Eliminatorias Africanas.

Por tal motivo, tiene las expectativas bastante altas de ofrecer una partipación más que digna en su debut en un Mundial.

[Publicidad]

La representante de África podría estar peleando por el tercer lugar del Grupo H con Arabia Saudita, ya que todo apunta a que España y Uruguay se quedarán con el primero y el segundo.

Este primer duelo del sector será importante para el futuro de las cuatro selecciones, por lo que tendrá los reflectores.

La Roja y los Tiburones Azules miden fuerzas en Atlanta y sueñan con sumar sus primeras unidades en la Copa del Mundo de Norteamérica.

[Publicidad]

Cabe mencionar que el partido entre España y Uruguay será transmitido, de manera exclusiva en nuestro país, por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sigue aquí el minuto a minuto del España vs Cabo Verde