Si has elegido el mes de agosto 2026 para hacerte un cambio de look, te recomendamos tomar en cuenta cuáles son los mejores días para cortarte el pelo de acuerdo con el calendario lunar y según lo que estés buscando.

Y es que, aunque la creencia de que las fases de la Luna influyen en el crecimiento del cabello no cuenta con respaldo científico concluyente, esta práctica continúa siendo muy popular entre quienes buscan aprovechar la energía simbólica de cada ciclo lunar para cuidar su melena.

Las fases de la luna se pueden considerar para elegir la mejor fecha, según el resultado que desees obtener. Foto: Magnific

Los mejores días para cortarse el pelo en agosto 2026

De acuerdo con las recomendaciones compartidas por Mia Astral, la Luna creciente es la mejor etapa para cortarte el pelo si deseas que crezca rápido, fuerte y con mayor vitalidad.

¿Tienes pensado consentirte con algún tratamiento? Esta fecha también se considera un buen momento para aplicar hidratación o nutrición profunda, ya que el pelo absorbería mejor sus beneficios.

En agosto de 2026, esta fase se presentará del 20 al 27 agosto, por lo que esos días también serían ideales para despuntarte el cabello si tu objetivo es estimular el crecimiento.

¿Corte de puntas? Agenda del 20 al 27. Foto: Magnific

En cambio, si lo que buscas es conservar el largo o mantener la forma de tu corte durante más tiempo, la Luna menguante es la recomendación. Según marca la tradición, durante esta fase el crecimiento es más lento y las raíces se fortalecen.

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Además, se considera un periodo adecuado para realizar tratamientos detox en el cuero cabelludo. Toma nota y marca de una vez tu agenda, ya que en agosto de 2026, la Luna menguante abarca del 6 al 11 de agosto.

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¿Qué pasa si me corto el pelo durante la Luna llena?

Por su parte, la Luna llena está prevista para el 28 de agosto, según The Sky Live. Esta fase lunar se asocia con una etapa de regeneración. Quienes tienen el cabello maltratado podrían elegir esta fase para sanear las puntas y darle un nuevo impulso.

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Sin embargo, si tu objetivo principal es acelerar el crecimiento, esta fase no suele ser la más recomendada dentro de la tradición.

Si deseas que tu pelo crezca rápido, evita la fase de Luna llena. Foto: Magnific

Es importante considerar que no se recomienda cortar el cabello en días de eclipse, los cuales serán el 12 y el 28 de agosto.

¿Qué hace la Luna nueva en el pelo?

La Luna nueva, que ocurrirá el 12 de agosto, no es vista como un buen momento para cortarse el cabello, pues según la astróloga, en esta fecha es cuando la fibra capilar está más débil y el pelo podría verse afectado por un corte, sin embargo Mia Astral recomienda aprovechar esa fase para consentir tu melena con mascarillas o tratamientos reparadores si el cabello está dañado por tintes, calor o procesos químicos, ya que es una etapa de empezar ciclos.

Recuerda que, al final, elegir el mejor día para cortarte el cabello en agosto 2026 dependerá totalmente de tus objetivos. Ya sea por creencia, costumbre o simple curiosidad, muchas personas encuentran en el calendario lunar una forma diferente de planear su próxima visita al salón.

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