Cada temporada surgen cientos de diseños de tenis, pero solo unos cuantos logran volverse éxitos de ventas. Los looks de streetwear, así como los numerosos posts de redes sociales, son un indicador de qué modelos arrasan entre los amantes de los sneakers.

Hoy, tanto los de tipo chunky como aquellos que evocan lo retro encabezan las tendencias de consumo. Conoce las 5 siluetas más buscadas que convierten un look cualquiera en toda una declaración de estilo.

5 tenis en tendencia en 2026

Adidas Samba

Creados en 1949 por el fundador de la marca, Adi Dassler, estos tenis surgieron de un partido de futbol debido a que su diseño permitía utilizarlos en superficies congeladas. Más tarde, en 1972, se lanzó el modelo como se conoce hoy: con suela de goma y punta en forma de “T”.

Se calcula que a nivel mundial se han vendido más de 35 millones de pares, por lo que son un básico del streetwear. Hay múltiples versiones de los “Samba”, desde modelos hechos con piel hasta colaboraciones especiales con Pharrell Williams o Coca-Cola.

Los Samba llegaron para quedarse. Foto: Especial

Precio aproximado: 2,399 pesos.

New Balance 9060

La fiebre por los chunky sneakers está de regreso. Para muestra, este modelo inspirado en la estética Y2K, que combina vibras futuristas con innovación tecnológica. Su plataforma gruesa y ondulada cuenta con un sistema de amortiguación que absorbe el impacto al caminar.

Estos tenis son perfectos para combinarse con jeans, pantalones deportivos e incluso shorts, dada su mezcla exterior de malla transpirable con recubrimientos de gamuza. Entre los amantes de este diseño figuran Sidney Sweeney, Margot Robbie y Justin Bieber.

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Los modelos chunky destacan en el universo de los tenis. Foto: Especial

Precio aproximado: 3,999 pesos.

Onitsuka Tiger Mexico 66

Son una de las siluetas más icónicas en el mundo de los tenis, a tal grado que forman parte del recordado look llevado por Uma Thurman en el filme Kill Bill Vol. 1. Su diseño reinterpreta un calzado de entrenamiento creado para los Juegos Olímpicos de México de 1968.

Este modelo es perfecto para el estilo de vida urbano, por lo que puede combinarse con joggers, faldas, jeans e incluso vestidos formales. Celebridades como Kendall Jenner, Kaia Gerber y Michael B. Jordan acostumbran a utilizarlos fuera de los sets de grabación.

El color vibrante también está presente. Foto: Especial

Precio aproximado: 3,700 pesos.

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Salomon XT-6

Su primera versión, lanzada en 2013, estaba diseñada para correr en entornos naturales, como montañas, bosques y cerros. Con el paso del tiempo, esta silueta se adaptó a la moda urbana gracias a sus singulares combinaciones de colores y variedad de materiales.

Tras el show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII, en el cual usó unos tenis de la marca en colaboración con Maison Margiela, las búsquedas de los XT-6 en específico subieron un 800%, lo que los colocó en la mira de las generaciones jóvenes.

La marca Salomon sigue conquistando a los fashionistas. Foto: Especial

Precio aproximado: 3,999 pesos.

Nike P-6000

Están catalogados dentro del segmento de estilo de vida, pero también pueden utilizarse para hacer caminatas, dada la ligereza y alta transpirabilidad de su diseño. Su aspecto se inspira en la estética de running de principios de los 2000, de ahí que sus líneas sean robustas.

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Utilizados por mujeres y hombres, se adaptan de forma perfecta a faldas largas, joggers, pantalones amplios y jeans. Los tenis actualmente en tendencia destacan por sus detalles metálicos, así como por paletas de color neutras: blanco, negro o gris.

La nostalgia sigue inspirando en la moda. Foto: Especial

Precio aproximado: 2,699 pesos.

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