Los tenis han dejado de ser, exclusivamente, un calzado deportivo y se ha convertido en una pieza presente en nuestra vida cotidiana, incluso en espacios como la oficina. Hoy en día, combinarlos con prendas formales como trajes o vestidos ya no rompe los códigos de vestimenta, sino que reflejan un estilo profesional.

Este calzado surgió en el siglo XIX con el auge del deporte, cuando comenzaron a diseñarse modelos basados en la anatomía del pie para facilitar el movimiento. Con el paso del tiempo, los diseños evolucionaron y se adecuaron a distintas disciplinas como el fútbol, el boxeo o el tenis.

Sin embargo, uno de los cambios más revolucionarios ha sido su incorporación en la vida cotidiana, ya que actualmente los tenis no solo cumplen una función práctica, sino que también son un elemento de moda.

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5 modelos de tenis en tendencia esta primavera

Si estás pensando en integrar los tenis a tus outfits para ir a la oficina, los blogs de las marcas Newcop y Compradicción sugieren modelos que combinen estilo y versatilidad, sin salir del contexto corporativo.

Aquí te dejamos 5 ejemplos:

1. Nike AF1

Los Air Force 1 Rope Laces mantienen su silueta clásica, pero incorporan cordones tipo rope que les dan un toque moderno. Este tipo de diseño permite adaptarlos fácilmente a looks semi formales.

Nike AF1. Foto: Crep Select.

2. Jordan 4

Otro modelo son los Jordan 4 White Cement, que presentan una estética limpia con detalles en tonos neutros. Su diseño los hace fácil de llevar en reuniones o juntas importantes.

Jordan 4 White Cement. Foto: Sneakerland

3. New Balance 2004L

Para quienes prefieren un estilo discreto, los New Balance 2004L Mushroom son una opción de calzado en tonos suaves y naturales, perfecta para lograr combinaciones minimalistas en el trabajo.

New Balance 2004L. Foto: New Balance

4. Sneakerinas

Si buscas un diseño diferente, el sitio de la tienda Krackonline propone las "sneakerinas", un híbrido entre los tenis y las zapatillas de ballet. En definitiva, son una mezcla de comodidad con una estética delicada y femenina.

Sneakerinas. Foto: Instagram @panamoficial

5. Samba

Los Adidas Samba OG funcionan para la oficina siempre que el ambiente sea business casual o relajado.

Su diseño clásico en piel y colores neutros, como negro o blanco, les da un aspecto limpio que combina bien con pantalones de vestir o jeans, así que no se ven fuera de lugar.

Adidas Samba. Foto: Farfetch

¿Qué colores de tenis son tendencia esta primavera?

Más allá del modelo, el color es importante al momento de integrar unos tenis en looks para la oficina. Y esta primavera, la tendencia apunta a los tonos que aportan frescura y no restan elegancia.

Los colores recomendados son el blanco, beige y tonos arena, ideales para atuendos sobrios porque son fáciles de combinar. Otras opciones que aportan color y sutileza son el rosa pastel y azul claro.

Los anteriores tonos cuentan con la ventaja de ser más frescos a comparación del negro, por lo que también son ideales para la temporada de calor.

Y para quienes disfrutan atuendos llamativos, el rojo intenso y los tenis con acabados metálicos son alternativas para tener en el radar.

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