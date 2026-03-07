La nueva temporada de la Fórmula 1 ya comenzó y, como cada año, el inicio del campeonato no solo marca el regreso de los motores a las pistas, sino también el lanzamiento de nuevas colecciones de teamwear y merch oficial que se convierten en objeto de deseo para los fans.

El campeonato arranca este fin de semana con el Gran Premio de Australia, primera parada de un calendario que volverá a reunir a las principales escuderías del mundo durante 24 carreras alrededor del planeta.

La temporada 2026 también inaugura una nueva etapa dentro de la categoría, con cambios técnicos y la llegada de nuevos equipos que prometen sacudir el orden competitivo del campeonato.

Entre las historias que más expectativa generan está el debut de Cadillac Formula 1 Team como la escudería número once de la parrilla, sumándose a nombres históricos del paddock como Scuderia Ferrari, McLaren Formula 1 Team y Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Pero más allá de lo que ocurre en pista, la Fórmula 1 también se ha convertido en un fenómeno cultural y de estilo. La estética de las escuderías, los colores icónicos y los logos se han integrado al streetwear, transformando las gorras, chamarras y playeras en piezas que funcionan tanto para apoyar a tu equipo favorito como para elevar cualquier look casual.

Ferrari: el rojo que nunca pasa de moda

Hablar de merch de Fórmula 1 es hablar inevitablemente del rojo de Scuderia Ferrari. La escudería italiana mantiene uno de los imaginarios más potentes dentro del deporte, y su teamwear se ha convertido en una extensión natural del estilo motorsport.

Las gorras con el icónico Cavallino Rampante, las chamarras de inspiración racing y las playeras con patrocinadores del equipo siguen siendo piezas clave para los fans. Más allá del circuito, el rojo Ferrari funciona como un statement dentro del street style.

Cómo combinarla:

Una chamarra roja de Ferrari puede funcionar como pieza protagonista del look. Combínala con jeans rectos en azul oscuro, camiseta blanca básica y sneakers blancos para un outfit relajado pero con carácter. Si buscas algo más urbano, una gorra Ferrari con pantalones cargo negros y tenis chunky también funciona muy bien.

La merch de Ferrari sigue siendo una de las favoritas de los fans. Foto: Puma, @silviaparodi7

McLaren: el naranja papaya que domina el paddock

El naranja papaya de McLaren Formula 1 Team se ha convertido en uno de los colores más reconocibles de la parrilla actual. Su merch mezcla estética deportiva con una vibra más contemporánea, lo que la ha acercado mucho al universo del streetwear.

Las gorras trucker, hoodies y playeras con el logo del equipo se han vuelto esenciales para quienes siguen al equipo británico y a pilotos como Lando Norris.

Cómo combinarla:

Una hoodie de McLaren funciona muy bien con joggers negros y sneakers deportivos para un look cómodo inspirado en el paddock. Si quieres algo más fashion, prueba con la hoodie oversize, minifalda negra o pantalón de sastrería relajada y botas chunky.

El naranja papaya destaca entre las colecciones de merch. Foto:@saramuzam, @erikalavasha

Mercedes: minimalismo y estética tecnológica

La estética de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team siempre ha apostado por un enfoque más minimalista, dominado por el negro, el plateado y los detalles en verde.

Su merch suele tener una vibra más tecnológica y limpia, lo que la hace fácil de integrar en looks urbanos. Las gorras adidas del equipo se han convertido en piezas recurrentes entre los fans del paddock.

Cómo combinarla:

Una gorra Mercedes puede elevar un look sencillo compuesto por jeans rectos, camiseta negra y sneakers. Para un outfit más pulido, una chamarra técnica de la escudería funciona bien con pantalones sastre y tenis minimalistas.

La estética de Mercedes x Adidas se ha convertido en piezas clave. Foto: Adidas

Cadillac: la nueva escudería que ya tiene fans

El debut de Cadillac Formula 1 Team es uno de los movimientos más comentados de esta temporada. La histórica marca estadounidense entra a la parrilla con pilotos experimentados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas, generando gran expectativa entre los fans.

Su merch refleja esta nueva identidad: hoodies, playeras y accesorios con una estética más americana y deportiva que ya empieza a llamar la atención entre coleccionistas.

Cómo combinarla:

Una chamarra varsity de Cadillac queda perfecta con jeans straight, camiseta blanca y botas o sneakers retro. También puedes usar una gorra de la marca con sudadera gris y pantalones cargo para un look casual inspirado en el motorsport.

Cadillac se suma a la parrilla de la Fórmula 1. Foto: Tommy Hilfiger

La Fórmula 1 como fenómeno de estilo

En los últimos años, la Fórmula 1 ha dejado de ser solo un deporte para convertirse en un fenómeno cultural que influye en la moda. Las colecciones de teamwear se lanzan cada temporada como cápsulas que mezclan identidad deportiva con códigos del streetwear.

Así, mientras los pilotos compiten por el campeonato en la pista, los fans también pueden llevar ese espíritu a su propio estilo, ya sea con una gorra de su escudería favorita o con una chamarra que recuerde al paddock. Porque en la Fórmula 1, la pasión no solo se vive los domingos de carrera: también se viste.

