José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron su sexto aniversario como pareja. Y, por medio de redes sociales, compartieron el momento romántico con regalos lujosos de por medio.

El actor mexicano le obsequió a su esposa una bolsa Hermès, que rápidamente acaparó la atención de sus fanáticos. Si quieres saber cuánto cuesta, en De Última te lo contamos.

Paola Dalay mostró su look con su nuevo bolso de lujo. Foto: Instagram @paodalay_2203

¿Cómo es la nueva bolsa de lujo de Paola Dalay?

Seis años después de relación y con una hija que nació en 2024, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un momento especial y muy fashionista, pues hay que recordar que los dos son amantes de la moda.

Pero específicamente, el bolso que el comediante regaló a su esposa es de la marca Hermès. Se trata del modelo Jaune Poussin Kelly 25 en color amarillo pastel, que le da una apariencia pálida y está fabricado en cuero francés.

En la superficie tiene una franja de piel color beige, que hace match con el forro interior. Y también, por dentro cuenta con dos bolsillos para guardar desde objetos como el celular hasta tarjeteros.

En el exterior del bolso se aprecia una correa para cargarlo al hombro y un candando con llaves para cerrarlo o abrirlo. Sin duda, es un toque exclusivo de la marca parisina y que aporta mayor comodidad.

Hacer el unboxing de este tipo de pizas es toda una experiencia, pues hasta en las mismas envolturas irradia lujo.

Paola Dalay compartió un video donde muestra cómo abre su regalo y, además de mostrarse sorprendida, agradeció a su esposo José Eduardo Derbez con el mensaje “Te amo”.

¿Cuánto cuesta la bolsa Hermès de Paola Dalay?

De acuerdo con Hermès, el bolso Kelly fue creado por Robert Dumas en los años 30. Aunque fue popularizado por la modelo Grace Kelly en 1956, cuando utilizó uno para disimular las curvas de su embarazo.

En un principio, a este bolso se le conocía como "Sac à dépêches" (bolso de viaje o con correas), gracias a su estructura amplia y compatible con todas las necesidades de una mujer, incluso de las que son madres y tienen que cargar con muchos artículos.

Hoy en día, es una de las piezas más famosas de la firma y existen colecciones con pieles exóticas, con acabados clásicos y colores que van desde lo sofisticado hasta lo moderno.

En particular, el modelo de bolso de Paola Dalay tiene un costo de $400,000 dólares, equivalentes a más de $700,000 en México. Y es que, precisamente, otra de sus características es el precio.

Paola Dalay y su bolso Kelly de Hermès. Foto: Instagram @paodalay_2203

La exclusividad del accesorio se debe a su meticulosa producción artesanal, la calidad de los materiales y una oferta limitada en el mundo.

