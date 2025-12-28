Aventurarse a usar un accesorio puede resultar en un look icónico o en una mala decisión; sin embargo, hacerlo con seguridad, como José Eduardo Derbez, puede ser un mensaje de estilo.

Este look del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es protagonizado por unas botas que le cubren las piernas. En De Última te explicamos por qué han causando tanto furor en redes sociales.

José Eduardo Derbez impacta con su estilo y botas Saint Laurent. Foto: Instagram @jose_eduardo92

Leer también La rutina de 3 días que promete piel nueva para cerrar el año

¿Cómo son las botas de lujo de José Eduardo Derbez?

Durante este 2025, José Eduardo Derbez ha marcado tendencia, en diversas ocasiones, con la elección de accesorios únicos para complementar sus atuendos del día a día.

Desde unas gafas de sol que le cubrían el rostro como si utilizara una máscara, hasta unas botas amarillas de la colección MSCHF x Crocs. El actor no deja de sorprender a sus seguidores y a su familia en cada look y recientemente lo hizo con unas botas extra altas.

A través de redes sociales, compartió una fotografía donde se le aprecia con un outfit de suéter azul, pantalón negro y cinturón con hebilla dorada.

No obstante, elevó su estilo a otro nivel con unas botas negras que llegaban por encima de las rodillas.

Las botas emulan el diseño del calzado para equitación. Foto: Saint Laurent

Simples, pero con un gran impacto visual, este calzado tiene un acabado de piel brillosa, con una hebilla vaquera en la parte lateral y un tacón pequeño. Su diseño se asemeja a las botas de equitación pero con un toque moderno.

Esta pieza causó reacciones en Instagram, algunas personas las amaron por su toque elegante y otras más reaccionaron de manera irónica, pues incluso su hermana Aislinn Derbez comentó GIFs divertidos.

¿Cuánto cuestan las botas hasta las piernas de José Eduardo Derbez?

Las botas de la marca Saint Laurent, que José Eduardo Derbez llevó para elevar su look, corresponden al modelo Joe. De acuerdo con la descripción de la firma, destacan por su diseño sofisticado y minimalista.

Otro de sus atributos es que cuentan con una puntera cuadrada que les aporta carácter y estructura; además, la altura total del tacón es de 2.5 centímetros.

Son confeccionadas artesanalmente en Italia y actualmente se encuentran disponibles en la página oficial de esta firma francesa. En México, su costo es de $93,130.

Estas botas Saint Laurent transforman un outfit sencillo en uno icónico. Foto: Saint Laurent

Con la elección de este atuendo, José Eduardo Derbez no proyecta lujo y elegancia, sino que reafirma su capacidad para imponer tendencia y generar conversación en redes sociales con piezas de alto impacto.

Leer también Cómo lavar los manteles después de las fiestas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters