En las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, el color de la ropa se convierte en la expresión de deseos, metas personales y emociones. Aunque pareciera irrelevante, tanto hombres como mujeres le ponen atención a este pequeño detalle.

De acuerdo con los expertos en moda, optar por determinados tonos puede ayudar a reforzar sensaciones de entusiasmo y optimismo en un look; mientras que otros pueden ser menos favorables para la cena, el brindis o la reunión.

Hoy en De Última te traemos la guía con los mejores colores para recibir el 2026.

Estos son los colores que debes integrar a tus looks de Año Nuevo. Foto: Unsplash

¿Qué colores se recomiendan vestir para Año Nuevo?

Blanco

El blanco, off white o hueso son algunos de los tonos claros más recomendados, pues simbolizan limpieza emocional, orden y nuevos comienzos, esto de acuerdo con el blog Bookstore.

En la psicología del color, dicha gama se asocia con la calma, claridad, paz y frescura, cualidades que van perfecto con el arranque de un ciclo. Así que lúcelo en vestidos fluidos, trajes sastre o gabardinas.

Tip: Combínalo en tu look con accesorios monocromáticos o plateados.

Rojo

Otra opción para recibir el Año Nuevo es vestir de rojo, ya que se relaciona con la pasión por los nuevos proyectos, la energía, fuerza, determinación y amor.

Este tono es un clásico de la temporada, específicamente en las subtonalidades cereza, bermellón, borgoña y carmín. Para un estilo típico, llévalo en blazers, pantalones y tops; pero si te consideras atrevida, agrégalo en unas medias, zapatillas o un accesorio de cabello.

Amarillo

Por otra parte, el amarillo refleja alegría, optimismo y calidez. Hay quienes creen que puede servir para atraer dinero, aunque nuestra recomendación es lucirlo con el brillo natural que lo caracteriza.

Una alternativa es usarlo en prendas clave (como un pantalón o chamarra) y en accesorios (como un bolso o pulsera), ello para evitar que atrape toda la atención del look.

Rosa palo

Finalmente, el rosa palo es un color claro que se vincula con el amor propio, la empatía y la sanación emocional, siendo la mejor opción para las personas que desean priorizar el amor por sí mismos.

Además, proyecta un estilo romántico y que, en definitiva, rompe con todos los tonos típicos de la temporada. Te recomendamos llevarlo en trajes completos, sets de falda con chamarra top, faldas amplias y hasta vestidos de gala.

El color rojo en todas sus subtonalidades siempre es un acierto para recibir el Año Nuevo. Foto: Pexels

¿Qué colores evitar en tus looks de Año Nuevo?

Bookstore sugiere evitar los atuendos completos en color negro porque se asocian con un cierre nostálgico, con la introspección excesiva y la contención emocional. Aunque sí puedes llevar este color en pequeños toques.

De igual manera, las prendas fosforescentes y demasiado vibrantes pueden ser un desacierto. No pierdas de vista que debes buscar el equilibrio visual en tus prendas, y que la mayoría de cenas de temporada son semi-formales o formales.

Y finalmente, otro color que deberías evitar para recibir el 2026 es el gris. Un color que definitivamente te hará pasar desapercibida en la celebración.

