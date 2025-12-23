En esta temporada las cenas largas son comunes para compartir y celebrar las fiestas. El problema aparece cuando el maquillaje no resiste el ritmo de la noche y comienza a perder definición.

Lograr que el rostro se vea fresco durante toda la velada es posible con estas técnicas. Entender cómo se comporta la piel y cómo fijar correctamente los productos marca la diferencia entre un look que se desvanece y uno que permanece.

¿Por qué el maquillaje se desvanece antes de terminar la noche?

El maquillaje desaparece por una combinación de factores naturales. Según el blog de Bellísima, la piel produce sebo de forma constante para protegerse, lo que provoca que los productos en crema se absorben con mayor facilidad, especialmente en la zona central del rostro.

A esto se suma la humedad ambiental, el calor corporal y el roce involuntario de las manos. Cuando la piel no está equilibrada, tiende a absorber la base o a fragmentarla, dando como resultado un acabado irregular que se percibe cansado antes de lo esperado.

¿Cómo preparar la piel para un maquillaje de larga duración?

Según el blog de Beauty Blender, una piel limpia e hidratada permite que los productos se adhieran mejor y se distribuyan de manera uniforme.

Si buscas que tu maquillaje se mantenga intacto durante horas, la preparación de la piel es el primer paso clave. Foto: Freepik

Leer también: Expertas revelan cómo lucir una piel luminosa en la temporada de fiestas

La limpieza elimina residuos que interfieren con la fijación, mientras que la hidratación evita que la piel “beba” el maquillaje a lo largo de las horas. Este paso también ayuda a que el acabado luzca más natural, incluso después de varias horas.

¿Qué técnicas ayudan a que el maquillaje resista cenas prolongadas?

La clave está en aplicar tu rutina por partes. Según el blog de Bellísima, aplicar productos en capas finas permite que cada una se asiente correctamente antes de la siguiente.

Sellar las texturas cremosas con fórmulas en polvo refuerza la fijación y disminuye el desplazamiento. Asimismo, el uso de polvos traslúcidos en zonas propensas al brillo contribuye a mantener el equilibrio del rostro sin alterar el acabado original, sobre todo en la zona "T" del rostro.

Para finalizar, un fijador en bruma crea una capa que unifica el maquillaje y prolonga su duración.

¡Ya lo sabes! cuando la base está bien preparada y los productos se colocan con intención, el maquillaje deja de ser frágil y se vuelve resistente para todas las fiestas.

Leer también: Cómo hacer para que tu fijador de maquillaje realmente funcione

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters