El tinte rojo, desde sus variantes cobrizo, cereza o castaño con reflejos cálidos, ha sido uno de los colores en tendencia durante este año. Su presencia constante en celebridades y redes sociales lo consolidó como una tonalidad audaz y elegante.

Sin embargo, cuando el deseo de renovación aparece, muchas personas descubren que despedirse de este tono no es tan sencillo. El color persiste, se oxida y deja rastros visibles que dificultan cualquier transición. Por eso, En De Última te contamos cómo cambiar tu look.

¿Por qué el color rojo se fija con tanta fuerza en el cabello?

Aunque el tinte rojo suele perder brillo con rapidez, su base cálida permanece adherida a la fibra capilar. Según el blog de L’Oréal Paris, esto ocurre porque los pigmentos rojos son altamente saturados y se integran con facilidad a los matices naturales del cabello, que también son cálidos.

Los reflejos rojizos pueden persistir incluso cuando el color parece deslavado. Foto: Pexels

Aun cuando el tono se atenúa, los reflejos anaranjados o cobrizos continúan visibles, lo que dificulta neutralizarlos por completo y explica por qué reaparecen tras varias lavadas.

La durabilidad del rojo depende directamente de la fórmula utilizada. De acuerdo con el blog de Garnier, los tintes temporales se depositan superficialmente y suelen desaparecer con el lavado, mientras que los semipermanentes penetran de forma moderada y se desvanecen gradualmente.

Por otro lado, los tintes permanentes alteran la estructura interna del cabello, fijando el pigmento a profundidad. Esta diferencia determina si el color puede eliminarse con métodos suaves o si requiere procesos más prolongados y cuidadosos.

¿Qué opciones existen para quitar el tinte rojo sin dañar la melena?

Según L’Oréal Paris, el uso controlado de shampoo despigmentante ayuda a arrastrar residuos de tinte, siempre que se acompañe de tratamientos hidratantes. Otra alternativa consiste en neutralizar visualmente el color mediante fórmulas con pigmentos verdes, que equilibran los reflejos rojizos sin eliminar el color por completo.

Los tonos castaños cálidos suelen integrarse mejor cuando el rojo aún está presente. Foto: Pexels

Los removedores de color sin decolorante también son una opción cuando se busca reducir la intensidad del tono y preparar el cabello para un nuevo tono.

Optar por un color más oscuro puede facilitar la transición. Según el blog de Garnier, los tonos marrones y castaños de subtono cálido se integran mejor con restos rojizos que los colores fríos o muy claros. Sin embargo, cuando el pigmento es persistente o el cabello presenta signos de fragilidad, acudir con un profesional resulta la alternativa más segura.

Eliminar el tinte rojo de tu melena puede ser una tarea difícil pero no imposible. ¿Te animas a intentarlo?

