La temporada navideña trae consigo una ola de eventos, entre ellos, las cenas familiares, intercambios en la oficina, posadas con amigos y otras celebraciones que exigen un look pulido.

Pero esto se puede volver complicado cuando el cabello corto "no coopera" y se pone rebelde. Hay ocasiones en que, por más que le pongas gel o spray, simplemente luce desordenado y no hay herramienta que lo controle.

Para que no te suceda, en De Última te traemos 5 estilos de peinados con los que seguramente robarás las miradas.

¿Qué peinados favorecen al cabello corto esta Navidad 2025?

1. Coleta baja de lado

Este peinado funciona muy bien para cenas navideñas o eventos donde se busca un estilo discreto, pero arreglado. Además, no requiere del uso de herramientas de calor.

Pasos para hacerlo:

Cepilla tu cabello y aplica un sérum para aportar brillo.

Traza una raya lateral para darle al partido un efecto elegante.

Peina la mitad más grande del cabello hacia el costado y forma una coleta baja. La otra mitad acomódala en su misma dirección para que se vea ordenada.

Agarra la coleta y sujétala con una liga; toma un mechón y enrédalo sobre la misma liga para esconderla.

Finaliza con spray fijador para mantenerlo en su lugar toda la noche.

2. Chongo bajo

El segundo peinado luce en cortes bob o microbob. Aporta un estilo limpio y formal; además, armoniza con vestidos, abrigos o prendas oversize. De igual manera, le van mejor accesorios grandes como las arracadas.

Pasos hacerlo:

Alisa ligeramente tu cabello para facilitar su manejo.

Peina y haz una coleta baja. Amarra con una liga.

Con los mechones restantes, crea un “medio chongo” dejando puntas fuera.

Envuelve las puntas alrededor del chongo y sujétala con pasadores.

Si deseas un look más elaborado, puedes trenzar la coleta con tres mechones para lograr un estilo más chic.

Añade mousse o spray para aplacar cualquier cabello que pudiera quedar suelto. Apóyate con un cepillo suave e incluso uno de dientes.

3. Trenzas laterales

El tercer peinado para cabello corto es fácil y te puede servir por si vas a las prisas a la cena navideña. Otra de sus ventajas es que favorece la textura natural del pelo, así que tampoco necesita tenazas, planchas o cepillos moldeadores.

Pasos para hacerlo:

Marca el partido del lado que prefieras.

En cada lateral de la sien, haz 2 pequeñas trenzas tan sueltas o apretadas como prefieras.

Sujeta las dos trenzas en la parte de atrás con una liga.

Pon un poco de mousse en el cabello suelto para que no se le haga frizz.

Y añade un poco de spray en las trenzas para que no se salgan los cabellitos.

4. Diadema XL

La diadema XL prácticamente es un accesorio que puede añadir un plus a tus looks. Con la forma natural, alisando o rizando, resultan un toque llamativo, por lo que es clave no llevar aretes y collares demasiado grandes, a fin de crear un balance.

Paso para usarla:

Estiliza tu pelo como prefieras (rizado, lacio o natural).

Coloca la diadema cerca de la línea del cabello.

Suelta dos mechones frontales para enmarcar tu rostro.

Fija con spray.

5. Corona de trenza

Su acabado romántico hace match con eventos casuales; aunque lo puedes volver elegante con ayuda de accesorios como pequeños broches con glitter o perlas.

Pasos para hacerlo:

Toma dos mechones laterales y trénzalos en estilo francés, de cada lado.

Cuando llegues a la mitad de la cabeza, pasa los mechones por debajo del cabello suelto para ocultarlos.

Sujétalos con una liga por debajo y esconde los cabellitos rebeldes con pasadores.

Añade un toque de spray con brillos para hacerlo más glam.

Así de sencillo puedes lucir un peinado a la moda esta temporada decembrina.

