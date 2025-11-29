Un simple fleco puede transformar por completo tu apariencia, sobre todo en esas veces que no quieres modificar el estilo de tu cabello. Y otra de sus ventajas es que no necesitas ser un experto para cortarlo.

A lo largo de los años, distintos estilos de flequillos han llamado nuestra atención: desde el clásico recto, atravesando por tendencias como las curtain bangs hasta los degrafilados coreanos.

Sin embargo, el primer paso es saber cómo seccionar el pelo para cortarlo y lograr un resultado favorecedor. Por eso, en De Última te presentamos 5 estilos y sus tutoriales para que los sigas en casa.

5 estilos para cortarse el fleco

1. Fleco cortina o en U

Este fleco se caracteriza por su apertura al centro y una caída suave sobre los pómulos. Según el blog de Revlon, su forma favorece a rostros ovalados y corazón.

Pasos:

Humedece ligeramente el cabello con un atomizador y separa un triángulo frontal.

con un atomizador y separa un triángulo frontal. Peina el mechón del triángulo hacia el centro y sosténlo entre los dedos.

Corta poco a poco a la altura deseada e inclinando las tijeras hacia adentro para crear un arco.

Después, desliza la tijera abierta sobre las puntas para crear un degrafilado sutil.

2. Fleco recto

Se trata de un estilo parejo, preciso y atemporal. De manera particular, favorece a los rostros alargados o rombo.

Pasos:

Secciona un triángulo pequeño en la parte frontal.

Peina el triángulo en línea recta, sin humedecer.

Corta el cabello despacio y manteniendo las tijeras horizontales; deja el largo por encima de las cejas.

Revisa que haya quedado parejo y ajusta si es necesario.

3. Shaggy bangs

Uno de los estilos en tendencia e inspirado en los looks glam de los años 70 y 80; es ideal para las personas con rostro circular, diamante, cuadrado y corazón.

Pasos:

Divide un mechón frontal y luego pártelo en cuatro secciones.

Las dos secciones centrales, córtalas por debajo de la ceja. Mantén la tijera en un ángulo de 90°.

Toma las dos secciones externas y péinalas; desliza el peine hasta la altura de los pómulos.

Al llegar a los pómulos, gira el peine 180° y corta.

Finalmente, corta todas las puntas del fleco con la punta de las tijeras hacia arriba para hacer volumen.

4. Fleco mariposa

Su estilo es desenfadado y ligero. Seguramente lo has visto en diferentes beauty bloggers y gurús de la moda, pues causó furor en looks "old money".

Según el blog de Verónica Busó, este fleco suaviza los rostros redondos y aporta un efecto de alargamiento visual.

Pasos:

Haz un triángulo frontal y humedécelo.

Parte en cuatro secciones el mechón.

Las dos secciones frontales córtalas por debajo de las cejas.

Toma la sección externa izquierda y únela con la sección interna de la derecha. Corta en diagonal hasta la misma altura.

Toma la sección externa derecha y únela con la sección interna de la izquierda. Corta en diagonal hasta la misma altura.

Al final, degrafila las secciones cortando las puntas con las tijeras hacia arriba.

5. Fleco coreano

Con textura suave, delgado y ligeramente "transparente". Se recomienda para rostros cuadrados, ovalo y corazón; además, es una opción para quieres buscan un flequillo, pero tienen miedo de atreverse.

Pasos:

Haz una pequeña sección frontal en forma de medio círculo, no triangular. Tampoco tomes tanto cabello.

Divide el mechón en dos secciones y córtalas a la misma altura.

Toma una sección, dóblala a la mitad con tus dedos y, cuando las puntas queden hacia arriba, corta con la tijera y sus filo hacia abajo.

Repite el procedimiento con la sección restante.

Revisa que queden parejas y listo.

Cuidados para un fleco

Te recomendamos retocar tu fleco cada 3 o 5 semanas para conservar su forma.

Antes de peinarlo, hidrátalo ligeramente con cremas suaves.

No lo peines con productos muy pesados.

Utiliza dry shampoo para evitar que la grasa lo despeine, pues al quedar al contacto con la piel tienen a verse oleoso.

Utiliza un spray texturizante por si necesitas darle volumen.

