María Chacón se convirtió en una de las celebridades mejor vestidas del Flow Fest 2025. La actriz llevó dos looks completamente distintos que demostraron su rango estilístico: del 'leather edgy' al 'sporty deluxe'. Sus outfits dominaron las redes sociales y rápidamente se volvieron referencia para quienes buscan inspiración de estilo festivalero con un twist de alta moda.

María Chacón apuesta por cuero y rojo

Para el primer día, María Chacón apostó por una estética atrevida y totalmente alineada al vibe nocturno del reguetón. Eligió un top rojo vibrante, de Diesel, que contrastó de manera perfecta con unos pantalones de cuero negro con aberturas entrelazadas, de I.Am.Gia, una silueta que continúa como una de las favoritas para crear un efecto sensual sin perder elegancia.

María Chacón con su look edgy del primer día: top rojo vibrante y pants de cuero con aberturas. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El look se complementó con una chamarra efecto piel, una pieza llamativa que elevó su outfit inmediato. La combinación equilibró color, textura y actitud, posicionando a la actriz como una de las más comentadas del día.

El efecto piel protagoniza el outfit de María Chacón. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Look sporty-chic para el Flow Fest 2025

Para el segundo día, María Chacón sorprendió con un giro total hacia un estilo sporty-chic. La actriz lució un conjunto negro de Adidas Originals by Avavav y tenis de Lust México, según detalló en sus redes sociales. La artista logró un balance perfecto entre comodidad, funcionalidad y sofisticación urbana.

La actriz apostó por un estilo sporty-chic en el segundo día del festival. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El pantalón holgado tipo 'track pants', el body 'high leg' y la chamarra puffer construyeron un look futurista y muy en tendencia.

Con ambos outfits, María Chacón demostró que la moda festivalera puede ir desde lo sensual y arriesgado hasta lo cómodo y vanguardista sin perder impacto visual. Su presencia confirmó, una vez más, que entiende de estilo… y sabe ejecutarlo.

