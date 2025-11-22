Las uñas se ha convertido en un accesorio básico para las personas que buscan verse arregladas sin invertir demasiado tiempo. En particular, hay una gama de colores que se puede llevar todo el año, lo que reduce las visitas al salón de belleza y permite ahorra dinero.

Si quieres saber cuáles son, en De Última te lo explicamos para que se los pidas a tu manicurista de confianza.

¿Qué colores de uñas son atemporales?

1. Champagne

El champagne destaca por su elegancia discreta; su brillo satinado aporta un aire de sofisticación sin resultar exagerado.

Es perfecto para manicuras monocromáticas y, en general, para las personas que buscan un acabado clásico para todo tipo de atuendos, desde un evento formal hasta una cita casual.

Las uñas en tono champagne son perfectas para lograr un acabado elegante y luminoso. Foto: Etsy

2. Negro

El negro es uno de los colores clásicos en la manicura. En un acabado sólido, proyecta poder, misterio y profesionalidad, según la psicología del color.

Es particularmente favorecedor para las uñas cortas, pues en las de silueta larga remite al estilo gótico. Otra de sus ventajas es que combina con todos los looks.

La manicura en tonos negros jamás pasa de moda. Foto: Etsy

3. Milky

El milky white —un blanco lechoso y suave— proyecta en las uñas estética femenina. Se trata de un color que aporta luminosidad y genera un aspecto limpio en las manos.

Debido a su claridad, necesita precisión para alcanzar un acabado uniforme, puesto que existe el riesgo de quedar parchoso. Por lo regular, se recomienda para pieles cálidas y frías.

También es posible combinar este color con toques plateados, dorados y cromados, debido a que su brillo natural capta la luz y añade dimensión a la manicura.

El color milky es ideal si buscas una manicura suave y femenina. Foto: Esty

Rojo

El rojo, desde el clásico cereza hasta los que tienen subtono frío, son el tono más sensual y atemporal en la manicura. En su versión brillante transmite energía y pasión; mientras que las variantes oscuras proyectan lujo, poder y misterio.

En el antiguo Egipto, las uñas rojas eran símbolo de estatus. Ya en el siglo XX, celebridades de Hollywood las popularizaron hasta convertirlas en un sinónimo de la feminidad.

Las uñas rojas trasmiten feminidad y pasión. Foto: Etsy

Chocolate

No importa la época, el color chocolate simboliza naturalidad y confianza. Al ser un tono profundo, puede ser el nude perfecto para las pieles bronceadas y morenas.

Mientras que en las pieles claras, marca un contraste refinado. Sin embargo, cuando se desea evitar dicho efecto, es clave elegirlo con una subtonalidad verde.

Las uñas chocolates pueden tener un subtono amarillo o verdoso. Foto: Etsy

¿Cómo prolongar el color en las uñas?

Para que cualquiera de estos tonos se mantenga impecable por más tiempo, el cuidado previo y posterior es esencial.

En primer lugar, los expertos de Mayo Clinic recomiendan mantener las uñas secas y limpias para prevenir infecciones y hongos.

Asimismo, es importante cortarlas en línea recta y redondear suavemente los costados, lo que impide que se encarnen.

Otro paso básico es aplicar crema humectante tanto en las manos, como en la superficie de las uñas y las cutículas.

Y finalmente se sugiere el uso de una capa protectora o endurecedor para fortalecerlas y reducir el riesgo de quiebre.

Ya sea con gelish o esmalte tradicional, poner en práctica estas recomendaciones prolonga la manicura y garantiza la salud de las uñas.

