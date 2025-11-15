El color ámbar -mezcla entre el color de la miel, el caramelo y la resina- es el nuevo protagonista del otoño. ¿La razón? Evoca calidez, sofisticación y la conexión con la naturaleza, cualidades que lo hacen perfecto para llevar en las uñas.

De acuerdo con la guía de Pantone, los matices terrosos generan una sensación de bienestar y elegancia, características que también se pueden apreciar en los looks y accesorios de la temporada.

Pero además se adaptan en la manicura y Marc Jacobs sabe esto a la perfección. El diseñador ha lanzado una propuesta original para llevar el ámbar en las manos y aquí te la mostramos.

El acabado “glasser nails” imita la textura del ámbar con un brillo artesanal. Foto: Etsy

¿Cómo conseguir el efecto ámbar en las uñas?

En días recientes, el diseñador estadounidense Marc Jacobs, conocido por su influencia en la moda contemporánea y su etapa como director creativo de Louis Vuitton, compartió en su perfil de Instagram una foto con el mensaje “Amber wave”.

En la imagen se aprecian unas manos con uñas de efecto vidrio y en color ámbar. La publicación, que rápidamente se volvió viral, acumuló miles de reacciones y comentarios elogiando esta tendencia.

Pero ¿cómo se logra un acabado tan brillante y pulido? De acuerdo con el blog Manicura 24, el secreto del efecto ámbar consiste en aplicar capas ligeras para crear profundidad.

Según explican los expertos en manicura, primero se coloca una base traslúcida en tono miel o caramelo; luego se van superponiendo capas finas de gel semitransparente ámbar oscuro; y al final, se sella con un "top coat" brillante.

También conocido como glasser nails, dicho efecto refleja la luz. Y en diferentes direcciones, revela un color ámbar profundo como la resina fósil, las piedras y minerales e incluso las hojas del otoño.

¿Con qué forma de uña llevar el tono ámbar?

El tono ámbar favorece, especialmente, a las uñas con silueta cuadrada o almendrada, pues tienen la superficie necesaria para trabajar la profundidad con el gel y no sobrecargar el diseño.

Otras formas y estilos en las que luce de impacto:

Uñas almendradas, el efecto ámbar logra un acabado sutil y armonioso, ideal si prefieres una manicura discreta.

Uñas francesas, pueden sustituir el blanco clásico por un tono ámbar brillante y una base nude o beige. Dicho contraste mantiene la elegancia del diseño tradicional, pero agrega un toque cálido y moderno.

Marc Jacobs, quien disfruta experimentar con la estética, sorprende a los amantes de la moda con una manicura cálida, moderna y versátil.

Así que no le temas a los tonos inspirados en minerales y piedras preciosas porque dominarán el otoño y se extenderán hasta el invierno.

Las uñas ámbar se adaptan a tonos tierra, dorados y un maquillaje cálido. Foto: Etsy

