Con la llegada del otoño, las velvet nails o uñas efecto terciopelo se posicionan como la tendencia más auténtica. Inspiradas en la textura de este tejido, ofrecen un acabado tridimensional que estiliza las manos.

Según el portal especializado Manicura 24, dicho efecto se obtiene mediante esmaltes magnéticos que reflejan la luz, creando profundidad sin necesidad de decoraciones extra.

Además, al requerir menos capas y retoques, es ideal para mantener las uñas saludables durante el clima seco del otoño. Descubre en De Última todas las ventajas de llevarlas.

¿Cómo son las uñas efecto terciopelo?

Las velvet nails se logran con esmaltes magnéticos o en gel con partículas metálicas que, al entrar en contacto con un imán, crean un efecto que simula la textura afelpada del terciopelo.

El proceso para moldearlas es sencillo: se aplica una base protectora, después una capa de esmalte de color y finalmente se pasa un imán encima (dejando una distancia de menos de 1 centímetro) para crear una ilusión tridimensional.

Lo mejor de esta tendencia es que se adapta a uñas almendradas, medianas, cortas y cuadradas, así que no te tienes que preocupar por la forma o el tamaño.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, como en cualquier otra técnica de manicura, se recomienda utilizar una base protectora antes de aplicar esmaltes semipermanentes para evitar que las uñas se deshidraten o se vuelvan quebradizas.

¿En qué colores llevar las uñas efecto terciopelo?

Terciopelo chocolate

Este tono, uno de los favoritos del otoño 2025, combina el brillo del cobre con matices chocolate, evocando la textura de las hojas secas de los árboles. Ideal para uñas medianas en silueta almendrada.

Al reflejar la luz, el esmalte crea un juego de tonos rojizos que estiliza las manos y complementa las pieles cálidas.

Para lograrlo, se recomienda usar un esmalte en tono “mocha mousse” y un imán circular que concentre el brillo en el centro, dando un aspecto de terciopelo profundo.

Azul terciopelo

El terciopelo azul magnético es una propuesta moderna para quienes buscan una manicura con personalidad. Este color es ideal para uñas cortas, ya que el efecto de luz genera la ilusión de mayor longitud.El tono “navy velvet” o azul medianoche aporta un aire juvenil y sofisticado. Al aplicar el imán en diagonal, se obtiene un reflejo dinámico que nos recuerda al satín real.

Terciopelo plateado

El plateado aterciopelado es la opción perfecta para quienes aman las manicuras llamativas. Además, este diseño combina con los accesorios y la ropa otoñal.

Los esmaltes magnéticos en tono gris reflejan la luz con un acabado nacarado, mismo que hace destacar a las uñas cuadradas pequeñas.

Su aplicación requiere de movimientos cortos del imán para lograr una textura suave y un reflejo uniforme.

Terciopelo rosa

El rosa empolvado es un clásico en cualquier temporada. En su versión terciopelo, adquiere un brillo sutil que rejuvenece las manos.

Este tono favorece a todas las pieles y se asocia con un look natural. Funciona bien en uñas almendradas o cuadradas pequeñas, ya que el efecto reflectante aporta volumen visual.

Terciopelo turquesa

El verde agua o turquesa es el color más atrevido de la temporada. Este tono ha ganado popularidad porque rompe con los tonos clásicos del otoño.

Luce bien en uñas cortas y cuadradas. El secreto para lograrlas está en aplicar 2 capas de esmalte magnético y mover el imán en círculos para crear un efecto de ondas brillantes.

El resultado es una manicura con un reflejo acuático, por lo que se recomienda para quienes buscan un toque fresco incluso en los días fríos.

Consejos para cuidar tus uñas este otoño 2025

Esta temporada, el sitio de salud Mayo Clinic recomienda hidratar las cutículas con aceite de almendras o vitamina E, antes y después de la aplicación de esmaltes o gelish.

Asimismo, recuerda nutrir tus uñas durante la exposición a las lámparas LED con las que se secan los esmaltes. De lo contrario, se podrían volver quebradizas.

Las velvet nails son la interpretación más chic del otoño. Y es que son una invitación a jugar con los matices de la luz, ya sea en tonos cálidos o fríos.

