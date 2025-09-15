La actriz Selena Gomez deslumbró a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy celebrados el domingo 14 de septiembre en Los Ángeles, California. “Only Murders in the Building” estuvo nominada en la categoría de Mejor serie de comedia.

El concepto de elegancia definió el look de la intérprete de “Single Soon”, quien lució un vestido rojo de Louis Vuitton con cuello estilo chimenea, un peinado pulido con coleta y una manicura muy natural, una apuesta delicada y femenina para uñas cortas.

Selena Gomez y su manicura sofisticada

Quienes tienen las uñas cortas pueden mantener como referencia esta manicura de Selena Gomez, la cual asegura un look “sofisticado”, como sugiere el nail artist Tom Bachik, responsable de las uñas de la joven artista.

La intérprete de “Single Soon” escogió un diseño de uñas cortas al ras, limadas con forma redondeada.

El tono nude fue protagonista de este estilo elegante, versátil y atemporal. Con su elección, confirma que en el otoño 2025 se seguirán usando los tonos nude y estilos como las ‘uñas jabón’ o ‘clean nails’, con colores claros y translúcidos, como blanco, rosa y beige.

Selena Gomez con su prometido, Benny Blanco. Foto: AP

Leer también: El sensual top que lució Jenna Ortega en los Premios Emmy 2025

Tom Bachik compartió los nombres de los productos que usó en la manicura de Selena para la noche de los Premios Emmy. Empleó esmaltes Shellac (semipermanente, requieren uso de lámparas) de la marca CND.

Primero, aplicó una capa de Base coat, seguida de dos capas de esmalte en tono “Silk Thread”, el cual inspiró el nombre de la nueva manicura de la cantante. En la web de la marca lo definen como un beige topo con brillo rosa. Y finalizó con un Top coat, para sellar con brillo.

Este tipo de tonalidades lucen elegantes también en uñas cortas. Foto: Instagram @tombachik

Esta manicura sofisticada es ideal para lucir con looks con colores muy vibrantes, como el rojo encendido que vistió Selena Gomez.

Leer también: Selena Gomez impone tendencia de maquillaje con “vampy lips”

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters