La actriz y cantante Selena Gomez se encuentra en una gran etapa viviendo la alegría y la ilusión previa a su boda con Benny Blanco. La despedida de soltera es uno de los momentos memorables que recién celebró en torno a este evento ¡y lo hizo en México!

Ayer, jueves 29 de agosto, compartió con sus seguidores en Instagram una selección de imágenes de la celebración que tuvo lugar en Los Cabos hace pocos días. Los atuendos que lució fueron foco de atención y marcan la pauta para las novias que están, como ella, organizando una boda.

Selena posa con globos que dicen "Mrs. Levin" (Sra. Levin), el apellido de Benny Blanco. A la derecha, una pijama de estilo nupcial y banda de futura novia. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Uno de los looks más destacados es un minivestido de perlas, elegante, sensual y chic, que lució con un bonito velo acorde a la ocasión. ¿De qué marca es el vestido de Selena Gomez? En De Última te contamos los detalles.

¡Una joya! El minivestido de perlas que lució Selena Gomez

Selena Gomez deslumbra con un minivestido de perlas en su despedida de soltera. Luce un diseño con escote halter y espalda descubierta, tan sensual como elegante. La pieza está bordada con perlas de diferentes tamaños que se intercalan con hileras de lentejuelas que aportan brillo.

La actriz de “Only Murders in the Building” añade un velo blanco a su atuendo con la frase: “Bride to be” (futura novia), un accesorio divertido y estiloso que no puede faltar en las despedidas de solteras. Ella lo luce con un peinado recogido pulido y ladeado.

Selena Gomez en su despedida de soltera luciendo un vestido con perlas y lentejuelas. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Leer también: Cuánto cuesta el perfume de Selena Gomez y dónde comprarlo en México

Un dato que puede interesar a las futuras novias mexicanas es que este velo es de la marca Lulus y hace envíos a México. Su precio es de 390 pesos.

El vestido de perlas de Selena es de la colección de Retrofête, marca neoyorquina fundada en 2018, la cual ofrece diseños glamorosos ideales para ocasiones especiales. En su historia cuentan que en su nombre y en su estética fusionan los conceptos de 'vintage' y 'fiesta'. “... Cada detalle evoca una sensación de nostalgia con una interpretación vanguardista de estilos seguros y sexys”, añaden.

Las perlas son clásicas y elegantes. Foto: Especial, Retrofête

Más looks de Selena Gomez en su despedida de soltera

En la primera fotografía de su despedida de soltera que comparte con sus 417 millones de seguidores luce un vestido tejido de mangas largas con flores 3D, una mezcla de estilos boho y romántico encantadora. Esta pieza es de la firma Cult Gaia.

Aunque lució otros bañadores, el que expresa el estilo nupcial es un bikini en tono crema, de la marca Lspace, el cual destaca por su top con borde sinuoso, un coqueto diseño de concha de mar. Con este traje de baño usó su velo “Bride to be” y un vestido de malla blanco con mangas largas y acampanadas.

La futura novia en Los Cabos, con el color blanco como hilo conductor en su estilo nupcial. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Leer también: Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters