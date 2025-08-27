El cabello es un aspecto que muchas personas procuran mantener presentable, pero limpiarlo sin dañarlo con químicos no es tarea sencilla. Entre la caspa, el exceso de grasa y la resequedad, buscamos productos naturales para su higiene.

La buena noticia es que la piedra de alumbre, mineral que se ha utilizado desde la antigüedad y que hoy conquista las rutinas de cuidado capilar, puede hacer maravillar por tu pelo.

La piedra de alumbre puede complementar la rutina de limpieza del cabello graso. Foto: Unsplash

Leer también Cuáles son los colores de uñas que serán tendencia en otoño

¿Qué pasa si utilizas la piedra de alumbre en el cabello?

Este cristal se compone, principalmente, por alumbre de potasio y aluminio. Pero lo que más llama la atención es su poder astringente, capaz de regular la producción de grasa en el cuero cabelludo.

Gracias a esto, quienes sufren de cabello graso encuentran en la piedra de alumbre un aliado para lucir una melena brillante, sedosa y con mucho movimiento.

También combate la caspa porque crea un ambiente poco favorable para el crecimiento de hongos y bacterias, reduce la descamación y la comezón, según el Herbolario Navarro.

Por si fuera poco, mantiene limpio el cuero cabelludo porque actúa como un desinfectante natural, mismo que previene irritaciones. Precisamente, por esta acción antiséptica es reconocida desde tiempos antiguos.

Y, de acuerdo con Mayo Clinic, sus minerales pueden fortalece la raíz capilar al tonificar los tejidos, lo que contribuye a que los folículos se mantengan firmes.

Otros beneficios de utilizar la piedra de alumbre en el cabello son:

Estimula la circulación sanguínea y, por lo tanto, el crecimiento del pelo.

Resulta eficaz contra los piojos.

Regula la producción de sebo.

Fortalece las raíces del cabello.

Sin duda, es una alternativa natural para mejorar la salud de tu melena sin químicos agresivos.

La piedra de alumbre puede usarse como complemento en tratamientos contra la caspa. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar la piedra de alumbre en el cabello?

El truco está en el método de aplicación. Nunca se debe utilizar la piedra de alumbre directamente sobre el cuero cabelludo y en su estado sólido. Lo recomendable es disolver una pequeña cantidad en agua tibia y aplicarla de las siguientes maneras:

Enjuague final: mezcla un poco de polvo de alumbre en 2 tazas de agua y aplícalo después del shampoo.

en 2 tazas de agua y aplícalo después del shampoo. Mezcla en shampoo: agrega una pequeña cantidad de polvo de alumbre a tu shampoo habitual y lava tu pelo como de costumbre.

a tu shampoo habitual y lava tu pelo como de costumbre. Mascarilla ligera: pulveriza la piedra de alumbre y mézclala con agua; aplícala en tu cabello por 10 minutos y enjuaga con abundante agua.

¿Qué precauciones tomar antes de usar la piedra de alumbre?

Aunque la piedra de alumbre es hipoalergénica, no está exenta de causar reacciones si se aplica de manera incorrecta.

Por lo anterior, se sugiere hacer una prueba de sensibilidad en la piel de llevarla al cuero cabelludo.

También es importante evitar las versiones sintéticas, ya que contienen compuestos químicos que pueden ser irritantes, indica el blog de Nivea.

De igual manera, es crucial hidratar el cabello con acondicionador o aceites ligeros después de usar este cristal para prevenir resequedad.

Si se usa con moderación y de manera correcta, la piedra de alumbre puede convertirse en el producto estrella de tu rutina. Al final, la clave es probar, observar los resultados y "escuchar" a tu cabello.

Leer también Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters