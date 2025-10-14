La joven influencer mexicana Mar de Regil es conocida por su pasión por la moda. Comenzó esta semana compartiendo con sus seguidores imágenes de algunos momentos vividos en un evento de perfumes de Loewe en Londres.

El total black fue su elección base para vestir, con piezas en tendencia, que combinan elementos clásicos y modernos. Sus zapatos se robaron la atención, unos tacones de la marca de lujo de origen español que conquista a los más fashionistas actualmente.

Mar de Regil y sus tacones Loewe

Mar de Regil posa con bermudas holgadas, una prenda que aporta un aire jovial y desenfadado, sin sacrificar elegancia. Además, el diseño que ella luce destaca por contar con bolsillos con solapa, al mejor estilo “cargo”, una tendencia que llegó para quedarse.

Mar usa bolso mini de Loewe que añade un toque de color. Foto: Especial. Instagram @marderegil._

Llevó estos pantalones con un top largo que define la cintura de manera sutil y sumó una tercera pieza otoñal que rompe la uniformidad del total black: chamarra gris con cuello en V y botón en la parte frontal, la cual resalta por su estructura y volumen.

Para complementar este look minimalista, Mar eligió unos zapatos de tacón negros de la firma con un diseño muy auténtico. Se trata de un par con el emblemático tacón lacado “Toy” de Loewe y puntera ancha con forma de pétalo.

El tacón Toy de Loewe es emblemático. Foto: Especial. Instagram @marderegil._

Con este calzado, también confirma que unos tacones (incluso de otras marcas) pueden elevar un look con bermudas, una prenda que luce más desenfadada.

¿Cuánto cuestan los tacones Loewe de Mar de Regil?

Los zapatos con el tacón Toy tienen varias versiones, no solo los pumps de Mar de Regil. Se pueden hallar con el tacón más bajo y destalonados con pulsera en el tobillo; también hay modelos en colores vibrantes como el amarillo, así como con detalles llamativos: cristales y denim.

El modelo que lució Mar de Regil tiene un precio de 22,950 pesos en la tienda online de Loewe, el cual también está disponible en tono borgoña. Los zapatos Toy son modernos por su tacón escultural, pero tienen la esencia clásica de los salones de siempre que asegura su atemporalidad.

Foto: Especial

