El otoño se considera la temporada favorita de los amantes de la moda, ya que permite vestir en capas, hacer uso de una mayor variedad de tejidos, así como armar looks más propositivos. Eso lo saben bien tanto firmas como diseñadores, por ello hay un despliegue amplio de tejidos, detalles, cortes, inspiraciones, colores y estilismos.

Las colecciones actuales comprueban que lo casual no está peleado con lo formal, que el negro puede llevarse con tonos vibrantes y que el encaje también luce bien acompañada de tejidos gruesos. Te presentamos cinco tendencias de moda otoño-invierno 2025 para crear atuendos fuera de la regla, pero igualmente poderosos y abrigadores.

Foto: Angie Pineda. El estampado de cuadros es infaltable esta temporada.

El eterno denim

La mezclilla es un elemento clave en cualquier época del año, un material que se utiliza como base para armar looks tanto en climas fríos como cálidos. Una prenda de denim siempre resulta una buena compra ya que, además de versátil, se mantiene en perfecto estado por mucho tiempo.

“Aunque siempre está presente en la moda, esta temporada se lleva al siguiente nivel: en piezas estructuradas, con bolsillos utilitarios y cortes muy pensados, casi como si fueran prendas de sastrería. La diferencia es que ahora se convierte en protagonista de looks totales, no solamente en unos jeans”, señala la diseñadora mexicana Vero Díaz.

Puedes elegir una blusa con detalles fruncidos, costuras en contraste o mangas con volumen, y combinarla con unos pantalones de corte amplio. Para darle un acento otoñal al atuendo (y protegerte del frío al mismo tiempo), suma un abrigo de lana o piel sintética, así como accesorios en algún color de temporada, por ejemplo, en marrón, burdeos o verde musgo.

Foto: Angie Pineda. Pantalón y chamarra: Stevan Valencia. Abrigo y aretes: Bimba y Lola. Zapatos: Cloe.

¿Quién dijo frío?

El otoño no solo es la temporada ideal para llevar tejidos más gruesos, sino también para vestir en capas. Lana, tweed, alpaca, entre otras telas, se convierten en protagonistas de grandes looks no solo porque retienen el calor del cuerpo, sino también por su suavidad.

De Prada a Louis Vuitton, hay una marcada apuesta por vestidos de punto grueso, faldas debajo de la rodilla, chalecos voluminosos y capas muy abrigadoras. Si bien elegir alguna de estas piezas en color gris, azul marino o negro asegura su permanencia en el armario, también puedes optar por tejidos de cuadros o con bordados en contraste.

Para un look de oficina, elige un traje sastre de falda, suma una blusa con algún detalle especial y remata con una capa o abrigo de lana encima. En días muy fríos, añade unas medias gruesas, unos guantes o unos botines de piel. Puedes intercambiar el traje sastre por un vestido tejido de corte midi e incorporar un blazer para acentuar la elegancia del atuendo.

Foto: Angie Pineda. Total look: COS. Joyería: Epifanía México.

Oscura pasión

Quien diga que el negro es un color aburrido, debe echar un vistazo a las propuestas de Tom Ford, Simone Rocha y Altuzarra de esta temporada. No solo muestra su lado más sensual (a través de prendas de cuero entalladas), sino también su cara más atrevida, por ejemplo, en faldas de corte princesa con estoperoles o sacos con cadenas.

“Si bien el negro es un clásico, cada temporada se busca darle un giro para que se sienta fresco. Este otoño, se trabaja mucho desde las texturas, como el terciopelo, hasta cortes asimétricos que lo hacen más contemporáneo. Se trata de un color poderoso que se reinventa a través de la forma y la textura”, apunta Vero Díaz.

Una chaqueta de cuero negro nunca falla, ya que puedes combinarla tanto con unos jeans y zapatillas, como con un vestido corto en alguna tonalidad vibrante para conseguir un look más propositivo.

“El negro siempre es protagonista porque representa elegancia absoluta en piezas clave, en un look sobrio o en uno muy a la vanguardia”, dice la diseñadora mexicana.

Foto: Angie Pineda. Corset, falda, blusa y guantes: Almami. Capa: Alejandro Barrón. Botas: Bimba y Lola.

Permitido tocar

“Las texturas permiten contar diferentes historias dentro de un mismo look”, considera Vero Díaz. Y es que, gracias a este elemento, un atuendo puede pasar de común a extraordinario. No es lo mismo llevar un pantalón negro formal combinado con un pullover de algodón, que una falda larga de lentejuela negra con un suéter de punto extragrueso. Las texturas no solo deleitan el ojo, sino también el tacto.

Dries Van Noten, por ejemplo, imprime sofisticación a minivestidos negros mediante capas cortas de plumas; mientras que Gabriela Hearst redefine la elegancia nocturna con vestidos y capas largas confeccionadas en su totalidad con encaje de seda. Altuzarra da un giro dramático a sacos clásicos con brocados de color dorado.

“Este otoño se juega con encaje, denim, terciopelo, tejidos con cuerpo como el jacquard, así como con telas brillantes que aportan un contraste especial”, indica Vero Díaz. ¿Una pieza para ir a la segura durante esta temporada? Sin duda, una blusa negra de lentejuelas.

Foto: Angie Pineda. Top, short y zapatos: Bimba y Lola. Camisa: Tommy Hilfiger. Corbata: Paloma Lira. Trench: Simorra. Bolsa: Desigual.

Ni corto ni largo

El corte midi se vuelve protagonista de este otoño ya que se adapta tanto a ocasiones formales como casuales. Se trata de prendas cuyo largo cae entre la rodilla y el tobillo, generalmente a la mitad de la pantorrilla. Su popularidad ha crecido entre las firmas de moda debido a que favorece por igual a mujeres altas y bajitas.

Sportmax, Dries Van Noten, Tory Burch y Burberry son solo algunas de las marcas que apuestan por este corte en sus colecciones de otoño. Las faldas se llevan en colores sólidos como marrón o rosa pastel, o bien, con estampados a cuadros. Para ir a la segura, puedes mezclarlas con suéteres de cuello alto, blusas de manga larga o camisas blancas con un pullover encima.

Los vestidos, por otro lado, se presentan tanto con discretas aberturas al frente como con caídas asimétricas debajo de la rodilla. Para hacer lucir este corte, utiliza un calzado con plataforma, ya sea unas zapatillas, sandalias o botines.

Foto: Angie Pineda. Vestido y cárdigan: Farm Rio. Blusa: Zadig & Voltaire. Guantes: COS. Medias: Almami. Zapatos: Alfredo Martínez. Aretes: Iconique.

Fotos: Angie Pineda. Asistente de fotografía: Omar Rodríguez Santos. Modelo: Luna Padilla, by New Icon Models. Maquillaje y peinado: Alberto Pérez. Estilismo: Tino Portillo. Asistente de estilismo: Luvic Devaki Osorio. Locación: Casa Prunes. Agradecimientos: Diana Alarcón y Carlo Pérez.

