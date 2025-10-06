El maquillaje y los disfraces suelen llevarse el protagonismo en Halloween, pero las uñas han ganado terreno como un accesorio que puede definir todo el look. En De Última te contamos cuáles son las manicuras más pedidas esta temporada de octubre.

Uñas de fantasmas brillantes

El diseño de uñas más icónico de la temporada se renueva con un enfoque moderno y brillante. Esta manicura parte de una base negra con brillo que se combina con pequeños fantasmas en blanco perla y destellos metálicos.

La clave está en el acabado: el glitter plateado u holográfico se aplica de forma sutil para generar una especie de "aura" alrededor de los diseños.

Es importante que tengas en cuenta que los esmaltes que se aplican en la técnica de ojo de gato necesitan removedores específicos para evitar el debilitamiento de la uña natural, según el Journal of Cosmetic Dermatology.

La técnica de ojo de gato puede adaptarse para cualquier diseño de uñas. Foto: Etsy

Uñas holográficas

Este diseño de uñas comienza en una base negra mate y tiene como elemento principal el diseño de huesos holográficos y brillantes. El resultado es una manicura elegante, con una influencia gótica. La forma recomendada para este diseño es almendrada o cuadrada suave, para mantener el equilibrio entre lo moderno y lo clásico.

Si lo tuyo son los diseños llamativos sin saturar demasiado la manicura, estas uñas son ideales para ti. Foto: Etsy

Uñas con charms

Inspirado en la estética de manicura coreana —reconocida por su definición, detalle y enfoque artístico—, la base de estas uñas, en tonos naranja quemado y nude brillante, funciona como lienzo para pequeños elementos en 3D: calabazas miniatura, murciélagos, estrellas y figuras de brujitas.

Los charms se integran cuidadosamente en la superficie de la uña. Para realzar el efecto, se recomienda llevar las uñas en forma stiletto o coffin.

La tendencia para esta temporada son las uñas con charms, puedes agregar uno o varios en tu próximo diseño. Foto: Etsy

Uñas con momias

La manicura más divertida de esta temporada se inspira en las vendas de las momias. Sobre una base nude se trazan líneas delgadas en naranja pastel o gris cálido, creando un patrón sutil de las vendas de momia. Este estilo de uñas, corto y práctico, encaja con quienes priorizan la comodidad sin dejar de lado el aire festivo.

En cuanto al acabado, se recomienda aplicar un top coat de efecto gel para mantener el brillo y prolongar la duración.

En este diseño de uñas puedes agregar detalles de temporada como calabazas, fantasmas o arañas. Foto: Etsy

Uñas estilo Vamp

Estas uñas largas en forma stiletto combinan una superficie mate en color blanco y en la parte interna un rojo vino brillante que sólo se deja ver al mover las manos. Este tipo de manicura juega con los contrastes, no solo de color, sino también de textura. El acabado mate da sobriedad, mientras que el rojo interno añade un toque chic y sensual.

El estilo de uñas más elegante para esta temporada también puede llevarse en color negro. Foto: Etsy

¿Cómo cuidar tus uñas después de Halloween?

Después de varios días con esmaltes oscuros, acrílicos o decoraciones 3D, es fundamental dar a tus uñas un descanso para mantener su salud y fortaleza. Hidratar las cutículas con aceites naturales como jojoba o almendra dulce ayudará a restaurar la barrera de las uñas.

Lo ideal es dejar las uñas “al desnudo” por al menos una semana antes de aplicar nuevamente esmaltes o extensiones. Según Cleveland Clinic, una rutina post-manicura puede prevenir la fragilidad y daños estructurales.

