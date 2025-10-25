Los diseños de uñas son nuestra parte favorita de los looks de la ‘spooky season’. Ahora que se acerca Halloween, preparamos una guía con ideas de ‘ghost nails’. Los fantasmas se convierten en uno de los motivos favoritos de las manicuras de Halloween, son divertidos y cute, además, algunos son fáciles de hacer.

Uñas con fantasmitas y gatitos

Este diseño es ideal para uñas cortas, una mezcla de figuras de fantasmitas y gatitos negros. Estos se intercalan en las uñas sobre una base natural, fíjense que se pueden ubicar tanto en la punta de la uña como en la base. Es un estilo divertido, pero sin recargar.

Blanco y negro es una combinación elegante. Foto: Especial. Instagram @nailalamode

Ghost nails con calabaza

La calabaza es otro símbolo infaltable en Halloween. Puedes incorporarla en tu diseño de uñas este fin de semana junto a un fantasma diminuto, telarañas y flores otoñales. La combinación de naranja y blanco es sencilla, pero no pasará desapercibida.

Añade el color más otoñal a tus ghost nails. Foto: Especial. Instagram @_by_shelley

Ghost nails elegantes

Si amas lucir las manicuras más elegantes, puedes unirte a la tendencia de ‘ghost nails’ con un diseño de uñas como este: esmalte negro por completo en algunas uñas, un fantasmita dentro de una forma orgánica 3D metálica, y french nails con acento de telaraña y en color negro.

Un solo fantasma es suficiente para llenar tu mani con la esencia de Halloween. Foto: Especial. Instagram @nails.by.iz_

Uñas francesas de fantasmas

Este es uno de los estilos de ghost nails más difundidos en redes sociales, podemos decir que está inspirado en las clásicas uñas francesas, porque cubre la punta de la uña con la forma de espectros cute. Necesitarás solo color blanco para dar la forma a los fantasmitas y un poco de negro para crear los ojitos.

Este diseño de uñas con fantasmas se puede intentar en casa. Foto: Especial. Instagram @samrosenails

Con efecto cromado

Las chrome nails de color blanco que evocan el tono de las perlas siguen en auge, y se encuentran entre las manicuras favoritas de las mujeres más clásicas y elegantes. ¡Súmate al furor de las ghost nails con unas uñas perladas!: añadir unos fantasmitas para Halloween no les restará elegancia.

El efecto cromado es muy delicado, luce precioso tanto en uñas cortas como largas. Foto: Especial. Instagram @_by_shelley

Blood nails

Para más terror, salpica tus uñas con el efecto de sangre. Las blood nails representan otro de los estilos de manicura favoritos para la temporada. Combínalas con fantasmas en 3D y con un poco de brillo. Inspírate en este diseño, donde el efecto de sangre resalta con brillitos.

Para las más excéntricas: efecto 3D. Foto: Especial. Instagram @nailskiezzbyclari

Halloween rosa

Quienes adoran lucir uñas en tono rosa, pueden llevar una manicura como esta, con detalles distintivos de esta celebración en pink, como telaraña, costura estilo zombie, sangre, murciélago y, por supuesto, fantasmas de color blanco con ojos negros.

Puedes usar tus colores favoritos con elementos de Halloween. Foto: Especial. Instagram @thenaillologist

Cómo hacer uñas con fantasmas para Halloween 2025

Compartimos un par de tutoriales para hacer uñas cubiertas con la figura espectral más divertida, pero también de elegante y estilosa.

En este que comparte la marca OPI México, pueden ver lo sencillo que puede ser hacer unas ghost nails con fantasmas en las puntas de las uñas.

En este tutorial, se cubre completamente cada uña con blanco, se embellece con efecto glaseado (o cromado) y la base del fantasmita cobra dimensión con efecto 3D en tendencia.

